Malore in cella, poi il decesso: "E’ entrato in carcere e stava bene. Diteci perché è morto mio fratello"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

"Mio fratello aveva scritto a suo figlio che c’era molta violenza nella sua sezione. Era stato tagliato con le lamette sulle gambe e sugli avambracci ed era stato picchiato con una seggiolata in testa. Non siamo neanche stati avvisati che era finito all’ospedale: lo abbiamo saputo dai parenti del suo compagno di cella".

Gafur Hasani, detto Jepi, origine serbe, aveva 51 anni, una moglie e tre figli. E’ entrato in carcere ad inizio gennaio - custodia cautelare in carcere per rapina ai danni di un’anziana, l’accusa - e non ne è più uscito. Il 31 gennaio si è improvvisamente sentito male, in cella. E’ stato portato all’ospedale in coma.

Non si è risvegliato. Mercoledì mattina è morto. Il legale di Hasani, l’avvocato Francesco Del Pasqua, ha raccolto le perplessità dei familiari del detenuto.

Ha chiesto e ottenuto dal gip l’autorizzazione a compiere l’autopsia.

Servirà a stabilire se i dubbi sulla morte del 51enne sono campati in aria, oppure no. Una prima tac, effettuata al suo arrivo a Careggi, il 31 gennaio scorso, aveva escluso traumi.

Ma alla famiglia non basta: "Mio fratello era sano, stava bene, cos’è successo in questi venti giorni?"

Nelle lettere al figlio, Hasani parla di un clima da girone infernale, prepotenze e pestaggi all’ordine del giorno da parte degli altri detenuti, suddivisi in gruppi. La “denuncia“ del detenuto ha anticipato di qualche giorno anche i gravi fatti del 5 febbraio, quando albanesi e nigeriani si sono affrontati facendo esplodere anche bombole di gas.

Solo che quando la famiglia ha letto ciò che scriveva “Jepi“, lui era già in coma. Quel suo racconto, insomma, resta come un testamento.

E anche se non sono state le percosse a uccidere Hasani, il problema Sollicciano resta. Tutti i mali del penitenziario fiorentino sono prepotentemente venuti alla luce negli ultimi tempi non solo “grazie“ alle relazioni dei vertici della giustizia regionale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Ma anche per un’ordinanza, del tribunale di sorveglianza, che riconoscendo condizioni "disumane" nelle celle di Sollicciano, ha fatto uno sconto di pena di circa dieci mesi a un detenuto che per otto anni ha convissuto in condizioni che cozzano con l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Le celle sono infestate dalle cimici che morsicano la pelle dei detenuti, l’aria d’estate diventa irrespirabile per il caldo o l’umidità entra nelle ossa, d’inverno.