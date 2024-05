Malore in vetta alla cupola, turista salvata da vigili del fuoco e 118

Firenze, 31 maggio 2024 – Malore sulla cupola del Duomo di Firenze. Una turista si è sentita male in vetta al monumento nel pomeriggio di oggi, 31 maggio. Erano circa le 14 quando è scattato l’allarme e poco dopo i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti soccorrendo subito la donna insieme al personale sanitario del 118.

Dopo una valutazione sanitaria è stato deciso di effettuare la discesa ordinaria fino alle terrazze per poi completare il percorso fino all’uscita con un montacarichi. I vigili del fuoco erano muniti anche di autoscala, già predisposta, ma non è stata utilizzata. la paziente che è stata infine affidata al personale sanitario.

Circa due settimane fa un altro turista era stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Anche in quel caso aveva accusato un malore quasi in cima alla cupola ed era stato necessario anche l’intervento dei sanitari.