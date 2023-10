Malore al volante. Muore un 68enne

Stava guidando la sua auto lungo via di Pancole, nel territorio comunale di Impruneta, quando è uscito improvvisamente di strada. È morto così, a bordo della sua Lancia Y, Walter Bordoni. Aveva 68 anni. Subito sono stati chiamati i soccorsi da alcune persone che, passando di lì, si sono accorte dell’incidente e dell’auto finita fuori dalla strada asfaltata. Sul posto è arrivata l’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale di Impruneta. Sarebbe stato richiesto anche l’intervento del Pegaso. Ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. Dalle prime ricostruzioni, pare che Bordoni sia morto prima ancora dell’uscita di strada dell’auto. Probabilmente un malore lo ha colto mentre alla guida e gli ha tolto i sensi, tanto da perdere il controllo della vettura e finire sul lato stradale. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente.