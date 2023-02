Malattie rare, la Toscana ha sei progetti di ricerca in corso

L'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini

Firenze, 27 febbraio 2023 – La Toscana in prima fila sulla ricerca delle malattie rare, con sei progetti finanziati a livello nazionale che arrivano proprio dalla Regione, su un totale di 50. E' quanto è emerso in occasione del convegno 'La ricerca per la diagnosi e le opportunità per l'assistenza sul territorio: dal Pnrr alla programmazione regionale', oggi a Firenze. "Questa giornata vuole testimoniare la necessità di fare il punto della situazione, ma anche di delineare nuove prospettive - ha spiegato l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini -. I focus saranno diversi e in particolare modo ci sarà un focus dedicato ai temi della ricerca, penso anche al Pnrr. E' bene sottolineare come su 50 progetti di ricerca sulle malattie rare finanziati a livello nazionale sei siano toscani e di grande qualità". "L'altro aspetto importante - ha poi aggiunto Bezzini - è la connessione tra le presa in cura del paziente che è connotato da una malattia rara nell'ambito dei nuovi modelli di assistenza territoriale. Questa è una delle grandi sfide di questa fase storica per i sistemi sanitari e quindi si prova anche a ragionare di come integrare nei percorsi di assistenza territoriale le persone che hanno malattie rare e che hanno bisogno non solo di cura, ma anche di una presa in carico ospedaliera".

Niccolò Gramigni