"Malati e costretti ad andare a Firenze a causa del Cma"

Il nuovo Centro medico avanzato al Serristori con la sua assistenza solo in orario diurno e per codici a bassa gravità che si presentano da soli, aveva suscitato polemiche già all’indomani delle prime ipotesi circolate negli uffici regionali. E proprio dalla Regione, a poche ore dall’inaugurazione, la capogruppo di Toscana Domani Elisa Tozzi attacca: "E’ un centro medico talmente debole che costringerà i cittadini a prendere la macchina e andare verso Firenze o Arezzo per ogni questione di salute che non sia lieve o lievissima". Bolla il nuovo servizio medico come "un ulteriore insulto ai valdarnesi, senza una struttura sanitaria in grado di trattare le emergenze vere". Per i Cobas il nuovo CMA è "un copia e incolla di ciò che sta in carico ai medici di famiglia o alla guardia medica durante i notturni e i festivi, oltre a uno spreco di soldi inutile". Davanti all’ospedale, proprio durante il taglio del nastro, ci sono state le proteste del partito comunista del Valdarno e di rappresentanti di Fratelli d’Italia. C’era anche il presidente del Calcit Valdarno fiorentino Mario Bonaccini: si è detto perplesso su questo nuovo sistema e ha chiesto ai vertici sanitari e politici la tutela del servizio di oncoematologia a cui l’associazione ha dato tanto negli anni.

Manuela Plastina