Malata e impossibilitata a muoversi La polizia porta la spesa a casa a novantenne che vive da sola

Un’anziana di oltre 90 anni, quasi inferma, rimasta senza generi alimentari nella sua casa di Novoli, dove vive da sola, ha chiesto aiuto. La donna ha problemi di deambulazione e non può uscire, l’unica parente abita lontano. Lo ha spiegato al supermercato che ha chiamato la polizia, e gli agenti le hanno portato la spesa a casa più volte. Da giorni la donna si è trovata impossibilitata a uscire e hanno cominciato a scarseggiarle acqua, pane, pasta e latte, così ha chiamato un supermercato per ordinare via telefono la spesa. Ma il supermercato chiede che l’acquisto sia anticipato dalla persona interessata: di persona o tramite applicazioni online, opzioni fuori dalla portata della novantenne. Il personale del ‘super’ ha allora segnalato la vicenda al 112: la polizia ha inviato una volante, così sono state fatte due consegne e attivati i servizi sociali, poi è stata rintracciata una lontana parente che ha cominciato ad ordinare la spesa che verrà fornita all’anziana con la consegna a domicilio.