Malamovida, il piano del Comune. Tornano gli steward nelle piazze: "Saranno affiancati dai vigili"

Tornano (per il quarto anno consecutivo) gli steward nelle piazze e nelle strade della movida fiorentina. Lo ha annunciato l’assessore alla Sicurezza, Andrea Giorgio, rispondendo, durante il question time di ieri in Consiglio, a un’interrogazione del vice presidente del Salone de’ Dugento, Alessandro Draghi (Fdi). Toccherà, ora, al comandante della Polizia municipale, Francesco Passaretti, individuare le aree in cui gli addeti alla sicurezza saranno dislocati insieme alle forze dell’ordine. Il capo dei vigili è al lavoro per mettere nero su bianco un progetto da presentare alla giunta, dopodiché lo stesso Giorgio emetterà una delibera che dovrà passare al vaglio dell’amministrazione. Ancora non è chiaro se, come negli anni passati, le associazioni di categoria contribuiranno alle spese.

Con molta probabilità, verrà confermato il programma del 2024, con gli steward in attività dal venerdì al sabato, dalle 22.30 alle 2.30. Lo scorso anno, gli uomini in pettorina arancione e gialla erano 24, con la possibilità di aumentare, suddivisi in Santa Croce, Santo Spirito, Sant’Ambrogio, Borgo La Croce-Pietrapiana fino a zona piazza dei Ciompi, piazza Dalmazia, in piazza dell’Isolotto e nelle zone di piazza Dalla Piccola, San Jacopino e le aree fra via il Prato, via Gabbuggiani, la Leopolda e aree limitrofe, via del Caravaggio e Piazza Matas. Ma non è escluso che la nuova mappa della Municipale possa comprendere anche altre aree del capoluogo. L’obiettivo è prevenire situazioni di disturbo da parte delle persone che si ritrovano davanti a bar, birrerie e discoteche ed evitare cattivi comportamenti che troppo spesso generano degrado e insicurezza.

"Riusciremo a garantire una maggiore presenza" di agenti, ha detto l’assessore, "grazie alle 100 assunzioni che abbiamo già fatto e alle 100 che stiamo facendo in questi giorni. Questo ci permetterà di attivare quei meccanismi di prossimità per cui la notte, oltre agli steward, ci saranno in giro, nelle piazze, anche gli agenti della municipale così per portare accanto alle pettorine degli steward le divise della nostra polizia locale".

Oltre a questo, ha concluso Andrea Giorgio, "stiamo lavorando con la questura e la prefettura per avere una maggiore presenza di notte anche delle forze dell’ordine in città: un elemento di deterrenza importante che, affiancato alla vivibilità degli spazi, garantisce più sicurezza".

