Malamovida a Firenze, schiamazzi e furti: interviene la polizia

Firenze, 27 marzo 2022 - Movida notturna a Firenze con vari interventi della polizia per reati e intemperanze la notte scorsa. Verso le 1.45 una donna cinese di 30 anni ha chiamato il 113 denunciando che durante una festa privata in un hotel le era stato rubato un orologio Rolex. Secondo il suo racconto lo aveva appoggiato su un tavolo e qualcuno glielo avrebbe preso.

Alle 3.49 il titolare di un club di via Sant'Egidio ha chiamato le Volanti per far allontanare tre giovani che importunavano con schiamazzi e molestie il cliente del locale.. Il club è riusciti a mandarli via e a interrompere il trambusto, poi gli agenti li hanno rintracciati in strada, a breve distanza, e li hanno identificati. Hanno 22, 23 e 28 anni.

Sempre di notte, alle 4.15, intervento in un altro locale, in via dè Benci dove un uomo ha denunciato il furto del suo portafoglio contenente 200 euro. Alle 4.55 invece una turista finlandese di 24 anni che camminava in piazza dell'Unità di Italia è stata scippata. Inoltre, nel tardo pomeriggio del sabato c'è stata una lite in via Faenza dove un italiano di 51 anni è stato ferito da uno sconosciuto, scappato, per motivi banali. È servito l'intervento del 118 per curare il ferito. Indagini della polizia sull'episodio.