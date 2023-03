Mai Mute e l’amore come ultima battaglia femminista

Mai Mute è un progetto a cura di CinematograFica, realizzato con il sostegno del cinema La Compagnia e in collaborazione con L’Ornitorinco, Le Plurali, Sentiero Film Factory, Entre dos

Mundos, Nosotras Onlus e Udu Firenze. Oggi, in occasione della Giornata

Internazionale della Donna, Mai Mute presenta al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50r), una serata che parte dal mito per parlare di desiderio, violenza, sorellanza e affrontare l’ultima battaglia del Femminismo, quella dell’amore. L’evento parte alle 19, con il talk “L’amore come ultima battaglia” (a ingresso gratuito) che vede dialogare Karen Ricci ed Elisa Cuter.

La serata dell’8 marzo (la terza della rassegna Mai Mute) è organizzata in collaborazione con Sentiero Film Factory che presenta (ore 20.30) il corto di Tommaso Santambrogio “L’ultimo

spegne la luce“, alla presenza in sala del regista. Il corto è stato selezionato all’interno del progetto Short_Net Italia, che prevede ogni mese la proiezione di un cortometraggio, scelto e proiettato per promuovere e valorizzare i giovani autori di talento del territorio.

Alle 20,30 la serata prosegue con la proiezione del film “Medusa” di Anita Rocha da Silveira (V.O. con sub ita) sci-fi realizzata al Torino Film Lab e presentata nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, al Festival del Cinema di Cannes 2021.