Mai così tanti cantieri aperti Stop a San Giusto e Vingone

di Fabrizio Morviducci

E’ la stagione dei cantieri. A Scandicci non c’erano così tanti lavori in corso, nemmeno ai tempi della tramvia e della terza corsia. In tutto ci sono 29 aree dove gli operai stanno intervenendo. Opere localizzate in tutta la città; alcune sono in dirittura, altre bloccate con tanto di proteste da parte dei residenti. "Sono due i punti più critici – ha detto il sindaco Sandro Fallani – che mi preoccupano. Il primo è piazza Cavour a San Giusto; ci sono nodi con la ditta che esegue lavori, e sicuramente la sistemazione della piazza centrale del quartiere è importante e attesa dai residenti. La seconda criticità è al Vingone, dove la sistemazione dell’argine è inchiodata per problemi legati sempre alla ditta". Piazza Kennedy è messa a soqquadro ormai da mesi. E non si vede una soluzione, visto che i lavori sono bloccati. E ritardi clamorosi ci sono anche per la scuola Pettini, con il raddoppio che ancora stenta ad arrivare a conclusione. Ma ci sono anche buone notizie. Perché alla fine 29 cantieri aperti e 45 milioni di investimento rappresentano comunque un primato. "E’ vero che la città è sotto stress in questo momento – ha detto ancora il primo cittadino – ma ai nostri cittadini chiedo di avere pazienza; di capire che questi disagi, questa mole di lavori portano uno sviluppo importante alla città nel complesso. E non ci sono solo lavori ‘che si vedono’. Basti pensare alla nuova infrastruttura del sistema fognario per creare un’alternativa allo scarico nel fosso Rigone". Sul lato scolastico sono in atto le trasformazioni più importanti: "Ci sono lavori alla scuola Spinelli e alla Pertini – ha detto ancora Sandro Fallani – le ruspe sono entrate in azione anche a San Vincenzo a Torri per realizzare la nuova scuola Toti. Sulla Fermi, la gara partirà a febbraio; il nostro auspicio è che i cantieri possano aprire i battenti entro il 2023". L’edilizia scolastica è stata uno dei punti cardine dell’azione politica di Sandro Fallani, che tuttavia ha puntato anche su una serie di interventi di verde e arredo pubblico. "La prossima tappa – ha detto ancora il primo cittadino – è il completamento del nuovo centro. Un progetto importante, che è la chiusura di un percorso che è cominciato con i miei predecessori; a noi è toccato il lavoro oscuro, la difficoltà della gestione di un’area difficile. Ma il valore aggiunto che rivendico è l’idea del parco, un polmone verde nel cuore di Scandicci, il secondo più grande dell’area metropolitana". L’obiettivo è chiudere almeno il primo step del parco metropolitano per la metà del 2024. Ci sono state non poche difficoltà per terminare i lavori in tempo: dalla pandemia, alla crisi dovuta alla guerra in Ucraina. I prezzi delle materie prime aumentati a dismisura, le difficoltà nel reperire la manodopera. In alcuni casi, vedi la Pettini di via della Pieve, ci sono state difficoltà per quanto riguarda le ditte. Molti dei ritardi sono stati puntualmente segnalati dai residenti, e dall’opposizione che ha fatto campagne proprio per chiedere il rispetto dei tempi sui cantieri.