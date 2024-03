Maggio verso la nomina. Fuortes riprende quota: "Profilo alto ma stop al pressing di Nardella"

Chissà se l’86° Festival del Maggio, che si inaugura il 13 aprile con un concerto diretto da Daniele Gatti, inizierà con i saluti del nuovo sovrintendente o con la poltrona ancora vacante.

Certamente non ci sarà più Onofrio Cutaia, almeno nella veste di commissario, visto che giovedì si concluderà il suo mandato e lascerà Firenze.

Adesso la partita è nelle mani del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, a cui il nuovo consiglio di indirizzo del Maggio ha inviato, come da iter, la terna con i nomi di Paolo Petrocelli direttore del Dubai Opera House, del commissario straordinario uscente Onofrio Cutaia e l’ex ad della Rai Carlo Fuortes, indicando in quest’ultimo il candidato scelto e quindi preferito dal Cdi.

Le modalità non sono piaciute al ministero, perché pare che Nardella, da presidente del Maggio, non abbia concordato prima con Roma l’arrivo, dato per scontato, di Fuortes. Tanto che il ministro ha detto di volersi prendere il tempo necessario per valutare i curriculum, per poi far sapere come la pensa.

Una porta chiusa in faccia a Fuortes in favore di una conferma di Cutaia nelle vesti di sovrintendente? A molti è apparsa così.

"No, non è in questo modo - spiega Giovanni Donzelli, che oltre che fiorentino è il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia e braccio destro di Giorgia Meloni -. Sono due persone di altissimo profilo e valore, peraltro ugualmente distanti da noi politicamente. Ma questo non importa. Ciò che conta è che il sindaco non avrebbe dovuto forzare la mano e annunciare la scelta, come se il ministro Sangiuliano avesse dovuto solo ratificare una decisione presa da Nardella. Il nuovo sovrintendente del Maggio non si fa né con i bracci di ferro, né piantando bandierine. Si fa pensando al bene del teatro, risanato grazie all’ingente impegno messo proprio dal ministero".

Se Nardella e Sangiuliano si siano riparlati dopo lo scontro a distanza della settimana passata non è chiaro. Ciò che sembra è che nel frattempo le quotazioni di Carlo Fuortes paiono essersi rialzate. Verso di lui, si sostiene, non c’è alcuna preclusione da parte della destra e del ministro. Anche se, resta il fatto che era stato proprio Gennaro Galdo, rappresentante del ministero nel Consiglio di indirizzo del Maggio, a chiede che nella terza fosse incluso Cutaia.

"E ha fatto bene Galdo a voler inserire la candidatura del commissario straordinario - prosegue Donzelli –, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che è stato Cutaia a rimettere a posto i conti dell’ente lirico. Come non dobbiamo scordare che era stato Nardella a scegliere il precedente sovrintendente e a causare tanti guai. Fermarsi un attimo per riflettere era quindi doveroso, per capire quale fosse la soluzione migliore. Adesso però non vogliamo nemmeno che venga mortificata la candidatura di Fuortes, che resta un dirigente di altissimo profilo e che al Maggio potrebbe fare benissimo".

La questione torna quindi sul tavolo del ministro, che fra i suoi pensieri ha pure il rinnovo del sovrintendente alla Scala, dove per un po’ è stato in lizza anche Carlo Fuortes.

Olga Mugnaini