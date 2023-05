Maggio Verdi secondo Gatti Originalità e raffinatezza

di Giuseppe Rossi

Il Teatro del Maggio, come le altre fondazioni lirico-sinfoniche italiane, ha aderito all’iniziativa del ministero della cultura per la raccolta dei fondi destinati all’acquisto e al restauro di Villa Verdi a Sant’Agata. A questa buona causa sarà destinato l’incasso del concerto straordinario inserito nel cartellone del festival e diretto da Daniele Gatti che tanto successo ha riscosso l’altra sera alla Sala Mehta. Tutto dedicato a Verdi, naturalmente, il programma metteva insieme un’intelligente selezione di sinfonie, danze e cori da opere seguendo un percorso cronologico lungo mezzo secolo, da Nabucco a Otello, al quale il direttore non ha mancato di imprimere un taglio interpretativo di spiccata originalità, capace di illuminare di nuova luce anche le pagine più amate e conosciute. Gatti rifiuta l’immagine di un Verdi di ruvida e immediata schiettezza preferendo illustrarne la potenza rappresentativa e la calcolata raffinatezza di scelte attraverso un’angolazione analitica nella varietà dei tempi e dei piani dinamici come nella trasparenza di ordito, senza per questo all’occorrenza sacrificarne l’irruenza e la tensione drammatica.

In questo senso più del Verdi giovanile è quello maturo arricchito dalle influenze francesi ad avvantaggiarsi di restituzioni tanto variegate, fastose e coloristiche come hanno in particolare dimostrato le splendide esecuzioni dei brani dal secondo Macbeth, una fiammeggiante Sinfonia dai Vespri siciliani e il ricercato esotismo delle meno conosciute danze aggiunte per la prima parigina di Otello. Esemplare sotto ogni aspetto l’apporto di un’Orchestra del Maggio in gran spolvero e del pari ammirevole per bellezza di impasti e nitore di articolazione l’apporto del coro istruito da Lorenzo Fratini. Gli ascolti si sono susseguiti senza intervallo e la reazione finale del pubblico è stata entusiastica.