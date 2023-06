Maggio, veleni fra governo e Comune E i sindacati valutano azioni legali

"Scenari inquietanti sulla gestione dell’ex sovrintendente Alexander Pereira". La frecciatina a Palazzo Vecchio non è la prima e non sarà l’ultima. Ma, sicuramente, è quella più affilata lanciata finora. A scoccarla ieri è stato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi che punge ancora una volta lì, sul tallone d’Achille del Maggio Musicale, a meno di 48 ore dalla chiusura del bilancio: le gestione dell’ex sovrintendente indagato per peculato che, mercoledì, si è visto sequestrare per equivalente dalle fiamme gialle più di 126mila euro. "Le contestazioni della magistratura rivelano scenari inquietanti sulla gestione – commenta Mazzi – siamo garantisti e toccherà ai giudici accertare le verità. Tuttavia, leggendo di questi sprechi assurdi, ci domandiamo come abbia fatto il consiglio d’indirizzo a non intervenire per tempo sulla malagestione Pereira, così come ha fatto il ministero".

Mazzi ricorda poi che "sono stati i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a sollevare il caso e si dovrà tenere conto di quanto successo quando si nominerà la governance del Maggio. Oggi tutto il nostro impegno – aggiunge ancora – è per i 300 lavoratori a rischio e per le loro famiglie e nei prossimi giorni, al ministero, sarà convocato un tavolo con Regione e Comune. Il risanamento dovrà andare di pari passo con l’accertamento di tutto quello che è accaduto".

A stretto giro la replica del vicesindaco Alessia Bettini. "Stupiscono queste parole. Specifichiamo che quello che è emerso oggi è relativo a sviluppi dell’indagine che riguardano comportamenti del sovrintendente, unico soggetto gestore del teatro. Se il sovrintendente sarà processato e condannato. pagherà per ciò che ha fatto. Ma questo non lo decide Mazzi ma un giudice in un processo". Bettini difende poi il lavoro del consiglio d’indirizzo. "Ricordiamo che a seguito dell’avviso dell’indagine ha votato un nuovo regolamento sull’uso della carta di credito e ha chiesto immediatamente spiegazioni e resoconti. Il consiglio di indirizzo non è un organo di gestione. Forse Mazzi non sa che il ministero è l’organo vigilante del teatro e non il consiglio di Indirizzo. Il sottosegretario, peraltro, non si è mai visto a Firenze per sostenere la cultura della città e il teatro del Maggio. Se pensa di fare campagna elettorale sulla pelle dei 300 lavoratori, sappia che noi non ci stiamo. Intanto Fistel Cisl e Slc Cgil chiedono una stretta sui tempi. E rilanciano con una mossa: il mandato ai propri legali di valutare le condizioni per procedere a un’azione di responsabilità e a una richiesta di risarcimento del danno che i lavoratori dovessero subire. Un vero ultimatum.

"Una cosa certa della crisi del Maggio – commentano i sindacati – è che il tempo sta trascorrendo e ancora non è dato sapere se le istituzioni agiranno davvero perché si scongiuri la chiusura del eatro e la cassa integrazione per i suoi dipendenti. Da mesi, chi scrive ha richiesto e auspicato cooperazione tra ministero della Cultura, Regione e Comune. E da mesi, tutti noi, abbiamo potuto apprezzare le innumerevoli dichiarazioni volte alla tutela dei lavoratori del Maggio, alla necessità e alla volontà di non fare pagare a questi gli effetti di un disastro economico".

cla.cap