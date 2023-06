Maggio, va in scena la protesta Sos delle maestranze dal palco "Un tavolo per evitare la chiusura"

Il sipario si apre e l’applauso scrosciante del pubblico saluta tutte le maestranze riunite silenziosamente sul palcoscenico.

Tace l’orchestra e al posto della musica, l’altoparlante racconta alla platea del Maggio l’ennesimo grido di dolore di un teatro che cerca di resistere alle avversità, ai debiti e a un default che sembra sempre più vicino.

Il Fastaff di Giuseppe Verdi in cartellone deve aspettare, perché la ribalta è ora tutta per l’ultimo disperato appello delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori che ieri sera agli spettatori del Maggio hanno raccontato: "Tra poco assisterete all’’ultimo grande capolavoro di Giuseppe Verdi. “Tutto nel mondo è burla!”, dicono i protagonisti al termine dell’opera. Ma il teatro e la vita non sono la stessa cosa. Il tempo affinché il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e i suoi dipendenti non vengano stritolati dalla grave situazione economica in cui versa la Fondazione è breve".

Si spiega infatti che nei prossimi giorni occorre che, congiuntamente al Commissario, le istituzioni - il Ministero della Cultura, la Regione Toscana, il Comune di Firenze – siedano a uno stesso tavolo e definiscano formalmente il piano economico e il progetto che faccia sì che il Maggio non chiuda. Ciò per per evitare "gravi danni a tutti noi dipendenti e a voi pubblico che siete la ragione per la quale questo sipario viene alzato - ha proseguito la voce dal palcoscenico –. Se tutto ciò non avverrà, questo è quello che ci aspetta: il

silenzio. Tutte le lavoratrici e i lavoratori del Maggio Musicale Fiorentino, le loro rappresentanze sindacali unitariamente vi ringraziano per l’attenzione".

Poi, a seguire, un lunghissimo interminabile vuoto, di parole e suoni. Di silenzio, appunto, in cui il teatro rischia di cadere, forse per tanto, troppo tempo.

Poi, rispettando il biglietto delpubblico, lo spettacolo è iniziato. Anche per ricordare che cosa potrebbe andare in scena a breve termine. Ancora applausi dall’intero teatro e tanta tanta amarezza.

O.Mu.