Maggio, tradizione e modernità. Grandi firme per la rinascita

di Chiara Caselli

La direzione è chiara e sta fra tradizione e modernità. Ma il mutamento di rotta imposto da un periodo difficile ha portato a un approdo sicuro e tangibile. E la novità parte dal nuovo simbolo del Teatro del Maggio, che riprende e aggiorna l’identitario giglio, a suggellare il legame di una grande istituzione con la sua città. "Il Festival è uno solo da più di novant’anni – esordisce il commissario Cutaia – e gode da sempre di risonanza interazionale. La programmazione che riguarda il resto dell’anno resta comunque di grande qualità". Il cartellone del primo semestre 2024 si divide in due: in blu la stagione invernale, in rosso l’86° Festival, che parte ad aprile e termina il 13 giugno.

Quattro le opere: Don Pasquale di Donizetti a marzo, con Gatti sul podio ed un cast di cantanti eccellenti; tre titoli per il Festival: Turandot ad aprile, con Mehta sul podio e la storica regia di Zhang Jimou, Jeanne Dark di Fabio Vacchi a metà maggio, commissionato nel 2020 e saltato per la pandemia e, dal 24 maggio, Tosca di Puccini firmata da Gatti e Massimo Popolizio. Due grandiose regie di repertorio e due nuove produzioni. Uno sforzo economico sostenibile che sfrutta l’’usato sicuro’ ma non rinuncia ad artisti di prima classe, sperimenta nuove vie e lancia nuovi talenti, senza dimenticare che fu proprio il Maggio a scommettere sul talento di Maria Callas. Per i più piccoli torna Manu Lalli, che a febbraio presenta "La principessa di gelo", ispirata a Turandot.

Un poker di fuoriclasse segna il cartellone concertistico: insieme a Riccardo Muti alla guida dei Wiener Philharmoniker il 12 maggio, tornano Mehta, Myung Whun Chung e Gatti. Con loro, un agguerrito manipolo di giovani bacchette: il tedesco Nikolas Naegele (alle prese il 16 e 17 gennaio con il Peer Gynt di Grieg in forma semiscenica), il coreano Hankyeol Yoon vincitore del Concorso Karajan di Salisburgo, Min Chung, figlio d’arte, il bielorusso Vitali Alekseenok, vincitore del concorso Toscanini .Lo stesso principio guida la scelta delle compagnie di canto: artisti di fama (tra questi Sara Blanch, Marco Filippo Romano, Markus Werba, Francesco Meli), giovani promesse e numerosi artisti frutto del ‘vivaio’ dell’Accademia del Maggio.

Il 5 gennaio un evento speciale: Giulia Mazzoni, compositrice e pianista, insieme all’Orchestra diretta da John Axelrod presenta in anteprima mondiale il nuovo album YAS. A fine maggio torna la danza, con la Trilogia dell’estasi della compagnia Zappalà. E gli altri appuntamenti derivano dalla sinergia avviata con le istituzioni locali: Amici della Musica, Accademia Cristofori, Conservatorio Cherubini, Scuola di Fiesole, ORT, G.A.M.O., Tempo Reale, l’Homme Armé e Anbima.