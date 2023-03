Maggio senza guida Sos commissario Cutaia Nardella accelera Il ministro: triste vicenda

di Olga Mugnaini

Sul destino del Maggio si va verso l’epilogo. E ora, per salvare il salvabile, bisogna mettere tutto in mano al già deciso commissario Onofrio Cutaia. Ma alla svelta. E’ per questo che, con irritazioni e motivazioni diverse, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e il sindaco Dario Nardella hanno concordato ieri sulla "necessità di avviare rapidamente l’azione di commissariamento e di condurla con spirito di leale collaborazione, anche al fine di sbloccare il pagamento degli stipendi dei lavoratori". Al momento infatti, col la diffida ministeriale a "non operare movimentazioni di alcun tipo sul conto di cassatesoreria dell’ente", in pratica non si pagano più neanche le bollette e il teatro è congelato in una sorta di limbo. Il laconico comunicato condiviso fra Roma e Firenze, è arrivato dopo il severo giudizio del ministro Sangiuliano, dopo la riunione fra il sindaco- presidente del teatro con le organizzazioni sindacali e l’incontro via call con il consiglio d’indirizzo della Fondazione del Maggio.

Il timore è che le procedure per l’insediamento del commissario Cutaia siano lunghe e che nel frattempo non si possano neppure pagare gli stipendi dei trecento lavoratori del teatro. E’ un preludio alla cassa integrazione? Il timore c’è. Salta la stagione? Forse qualche taglio sarà inevitabile.

Ieri il direttore principale Daniele Gatti e il sovrintendente dimissionario Pereira hanno presentato il prossimo spettacolo del Festival di Carnevale, in un’atmosfera surreale, da orchestra che suona sul ponte del Titanic. Ma del resto, bisogna crederci e lo show must go on.

Nel frattempo, il ministro Sangiuliano ha detto senza troppi giri di parole cosa pensi della vicenda fiorentina: "Con questa decisione diamo una svolta alla triste vicenda del Maggio Fiorentino che il prestigio culturale di questa istituzione non avrebbe meritato - sottolinea –. A poche settimane dal mio insediamento mi sono dovuto misurare con questa situazione che forse era già chiara, nella sua precarietà, prima. Il Ministero mette a disposizione uno dei suoi migliori direttori, uomo di comprovata esperienza in questo ambito (Onofrio Cutaia, direttore generale Direzione Generale Creatività Contemporanea, ndr), per ridare equilibrio finanziario e amministrativo al Maggio. La situazione di oggi, evidentemente, non si è generata in questi mesi. Ora tra i primi atti del commissario ci dovrà essere un accertamento". Sperando che avvenga velocemente.

Anche le organizzazioni sindacali, nell’incontro col sindaco Nardella hanno fatto presente la necessità che al Teatro del Maggio sia garantito con urgenza un governo stabile ed efficiente. "Perché ciò sia possibile - hanno detto Cgil e Cisl –, serve che Comune, Regione e Ministero cooperino perché sia garantita una prospettiva in cui si affermino la continuità produttiva e la qualità che il prestigio culturale della nostra Istituzione richiede. Nell’immediato e con estrema urgenza si richiede un intervento che consenta la corresponsione degli stipendi ai lavoratori". E come se le divisioni non fossero sufficienti, la Uil con una sua distinta posizione, parla di "uno schiaffo ai lavoratori, ancora una volta trattati come un danno collaterale, che da venti anni non vedono un rinnovo contrattuale dopo una sostanziosa decurtazione della retribuzione dal 2014 in poi".