Maggio, scontro nomina. Il consiglio indica Fuortes. Ma il ministero frena: "Troppa fretta nella scelta"

Candidato e subito "destituito". Doveva essere l’alba di un nuovo Maggio e invece è stato il giorno dello scontro tra Firenze e Roma sul destino del prossimo sovrintendente dell’ente lirico, che nelle intenzioni del sindaco doveva essere l’ex ad della Rai Carlo Fuortes. Da presidente del teatro, Nardella aveva convocato il nuovo consiglio d’indirizzo del Maggio, composto da lui stesso, Antonella Giachetti indicata dal Comune; Gennaro Galdo del Ministero della Cultura; Valdo Spini per la Regione; Sandro Rogari per la Fondazione Cr Firenze; Stefano Lucchini da Banca Intesa Sanpaolo e la giornalista Cesara Buonamici per la Città Metropolitana.

All’ordine del giorno c’era proprio la designazione dei tre nomi da inviare al ministro Sangiuliano per la scelta del sovrintendente, che sono: Paolo Petrocelli, direttore del Dubai Opera, il commissario uscente Onofrio Cutaia, e Fuortes. Con la precisa indicazione che l’ultimo era quello buono. Una decisione avvenuta non all’unanimità, ma a "larghissima maggioranza", dirà poi il sindaco.

Non a caso l’unico contrario a Fuortes è stato Galdo, rappresentante del ministero, affermando che per lui l’uomo giusto per il Maggio era Cutaia, nel nome della continuità.

Nonostante ciò Nardella ha annunciato che l’indicazione del Consiglio di indirizzo era per Fuortes: "Ora dobbiamo aspettare che il ministro prenda la sua decisione - ha detto -. Ho grandissima stima per Fuortes, che ho appena sentito. Si chiude questa pagina difficile, se ne apre una nuova e sono davvero felice che si concluda il mio mandato avendo portato in fondo anche questo grande obiettivo: il risanamento del teatro che ora ci permetterà di costruire un progetto di rilancio con il sovrintendente Fuortes".

Ma dopo poche ore da Roma arriva la tempesta. Dal ministero si fa sapere che ancora non c’è alcuna comunicazione ufficiale e formale in merito all’indicazione di Carlo Fuortes a sovrintendente del Maggio Fiorentino. E si precisa: "Occorre in primo luogo acquisire gli atti e leggerli. Sorprende la rapidità con cui è stato diffuso il nome di Fuortes, auspicando che l’analisi sia stata accurata e approfondita".

Fonti del MiC ricordano che esiste un precedente risalente all’epoca in cui il Ministro in carica era Alberto Bonisoli: allora fu chiesto un approfondimento relativo al “Massimo” di Palermo. "Non è escluso che ciò accada anche in questa occasione. In ogni caso, il Ministero verificherà accuratamente il perimetro dei suoi poteri", si tiene a precisare, lasciando capire che quella di Nardella è stata una rischiosa fuga in avanti.

Replica Palazzo Vecchio, che fa sapere che la lettera del sindaco con la proposta del Consiglio di Indirizzo è stata inviata al ministro nel pomeriggio, subito dopo la riunione di insediamento del CdI. E che "c’è sorpresa per le affermazioni che arriverebbero da fonti del Ministero, visto che dal ministero sono sempre arrivati chiari segnali di apprezzamento verso Carlo Fuortes, figura di indiscusso prestigio". Insomma, ministro e sindaco si parlano senza parlarsi.

E scoppia la bagarre politica, da destra e da sinistra, pro e contro Fuortes. Durissimo Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, che ricorda anche che l’ex ad della Rai "nel recente passato è finito sotto processo in relazione alla morte di un operaio addetto alle pulizie avvenuta quando era sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma".

Che dopo tutto questo girone infernale il nuovo sovrintendente debba essere proprio il commissario Onofrio Cutaia?