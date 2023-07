Maggio salvo, c’è l’accordo Si riapre ma cambia la musica Arriva anche un mega direttore

di Ilaria Ulivelli

"Non ci si dovrà trovare mai più in una situazione del genere", sono le prime parole del sindaco Dario Nardella e del governatore toscano Eugenio Giani di ritorno in auto insieme da Roma. Missione salvataggio compiuta. Ora comincia la fase di rilancio. Il Maggio musicale "dovrà aprirsi a nuove progettualità che valorizzino il Teatro e ne aumentino l’offerta culturale". Tradotto, non può più campare di sole opere liriche e concerti sinfonici. Uno dei più grandi teatri d’Europa per salvaguardare l’attività e l’occupazione si dovrà sporcare le mani, aprendo a concerti pop-rock, musical, spettacoli teatrali, congressi, convegni, eventi di moda, la ’cavea’ aperta all’Estate fiorentina. Con una nuova governance alla guida della Fondazione: al sovrintendente sarà affiancato un direttore generale, un manager che gestisca la parte economica. E se i puristi storcono già la bocca, sostenendo che la mission di un ente così prestigioso sarà snaturata, anche i sindacati plaudono all’accordo: "Soluzione ragionevole e plausibile. Ora serve un nuovo inizio: occorre ripartire con progetti seri e chiari, coniugando qualità artistica e sostenibilità. Vietato sbagliare ancora", chiosano Slc Cgil e Fistel Cisl.

Dal fondo per le emergenze il ministero della Cultura erogherà un contributo straordinario di 2 milioni per il Maggio in debito di ossigeno. Per evitare che la prestigiosa istituzione lirica fiorentina finisse nel baratro, portandosi dietro i 300 lavoratori, era necessario rinvenire 8 milioni entro la fine di luglio, come aveva sottolineato il commissario straordinario Onofrio Cutaia alla guida della Fondazione dal marzo scorso "per ridarle un equilibrio finanziario e amministrativo", scrive il ministero. All’arrivo di Cutaia il sovrintendente Alexander Pereira, indagato dalla magistratura per peculato e malversazione, si era già dimesso per evitare la sospensione e la decapitazione.

E’ dunque finito bene il primo atto della manovra di rianimazione: ieri il vertice a Roma è durato più di due ore, in un clima positivo e cordiale. Al centro dell’incontro la situazione dei lavoratori a rischio cassa integrazione e la questione dell’appianamento dei debiti. Al tavolo convocato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano erano presenti lo stesso Cutaia, il sindaco Dario Nardella, il governatore toscano Eugenio Giani, il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il direttore generale dello spettacolo, Antonio Parente, il capo di gabinetto del Mic, Francesco Gilioli. Collegato in video il direttore generale della Fondazione Cr Firenze, Gabriele Gori. "Abbiamo condiviso l’idea di un piano di rilancio delle attività da sottoporre alla Corte dei conti e all’Avvocatura dello Stato con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e aprire il Maggio a nuove progettualità che valorizzino il Teatro e ne aumentino l’offerta culturale – si legge nella nota ufficiale del ministero – Il sindaco di Firenze e il presidente della Regione Toscana hanno dato atto al ministro e al sottosegretario di aver affrontato con rapidità la questione e che il ministro si sta impegnando nel trovare una soluzione".

Chi mette quanto e come? Al ministero la fetta di finanziamento più cospicua: 2 milioni. Ciascuno dei soci pubblici (Comune, Città metropolitana e Regione) contribuirà con un milione e 100mila euro, altri due milioni circa arriveranno da Fondazione Cr Firenze e Banca Intesa Sanpaolo (soci privati che dovranno deliberare la decisione). Il resto è stato trovato da Cutaia, impegnato a rimettere a posto i conti.

"Il ministro Sangiuliano ha svolto con alto senso di sensibilità istituzionale un ruolo decisivo per arrivare a un’intesa positiva di tutti i soci nel segno della leale cooperazione – dicono Giani e Nardella – Si è condivisa la necessità di pensare a una nuova governance per il futuro e di rilanciare un modello produttivo e artistico per conquistare un pubblico nuovo che coinvolga l’intera area Toscana. Ora finalmente voltiamo pagina in questo lungo e difficile percorso che darà una prospettiva di lungo periodo".