Maggio, prove di rinascita "Un centro culturale vivo"

Il paziente adesso potrà respirare da solo. L’ossigeno dei 7,6 milioni di euro che arriveranno da ministero e in misura di 1,1 milioni da ogni socio tra cui Regione e Comune lo hanno salvato dal coma. Ma entro pochi giorni, dopo cioè la formalizzazione dell’accordo trovato due giorni fa a Roma tra ministero della Cultura e istituzioni, inizierà un’altra partita delicata: la riabilitazione e la ricostruzione di un programma in grado di far cambiare pelle alla fondazione lirico-sinfonica. Senza snaturarne l’anima. In una parola: aprirsi alla città con un programma che vada oltre la lirica, ma includa incassi del settore congressuale, di concerti rock, pop che consentano l’affitto della cavea e dei suoi quasi 2.500 posti in estate e delle sale interne d’inverno. Intanto si lavora al cambio di governance e il presidente della Regione, Eugenio Giani che, a Roma, ha promesso 360mila euro in più rispetto ai 750mila già annunciati per le casse del Maggio, fa già pressione.

"Non ci può essere più solo un direttore che si occupa solo di musica lirica. Occorre una sorta di direttore generale che sappia portare attraverso la figura del direttore artistico dei bellissimi spettacoli di musica lirica, ma sappia anche metterci la musica di qualità, moderna, sappia portare dei musical, sappia sfruttare gli spazi". Intanto al Maggio si lavora già al modello di una nuova programmazione. La parola d’ordine: rendere più strutturate quelle esperienze extra-lirica che, proprio al teatro dell’opera, si sono chiuse con un successo. I modelli sono soprattutto quelli della gestione 2019 del soprintendente Chiarot: apertura al rock, come nel caso concerto dei Franz Ferdinand alla cavea del Maggio nell’ambito dell’Estate fiorentina o ad affitti più frequenti del teatro dell’Opera come per la quattro giorni di Shen Yun, spettacolo di danza cinese che andò in scena a fine 2019. Modelli da replicare. Ma anche apertura a convegnistica ed eventi. "Dobbiamo attivare – aggiunge Giani – meccanismi che sono più da direttore generale che da sovrintendente. serve un consiglio di indirizzo che diventi un cda che attraverso i propri rappresentanti coinvolga gli enti. Dobbiamo rendere il Maggio un centro culturale vivo, legato ai suoi soci fondatori e proiettato verso tutta la città". Intanto anche Slc Cgil e Fistel Cisl accolgono positivamente l’accordo salva-Maggio. "Da ora in poi – dicono – si deve ripartire in una logica completamente diversa, in un modo nuovo: serve per il Maggio Musicale un progetto chiaro e serio, dove la qualità artistica dovuta alla storia del teatro non consenta di perdere di vista la sostenibilità e la gestione corretta dei soldi pubblici, in un quadro di piena trasparenza. Vietato sbagliare ancora".