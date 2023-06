Maggio, proclamato lo sciopero "Le istituzioni devono vedersi"

Ancora nuvoloni di tempesta sul Maggio. Fials Cisal e Uilcom hanno proclamato un pacchetto di sciopero. La data ancora non c’è ma potrebbe coincidere con venerdì 16 giugno, giorno della prima del Falstaff. "L’obiettivo – spiegano dai sindacato che ieri si sono riuniti in assemblea – è spingere le istituzioni a parlarsi e dialogare fra loro".

Una richiesta a cui, nei giorni scorsi, si era unita anche quella della Cisl che aveva inviato al ministero della Cultura, una richiesta di convocazione urgente. Ma, da Roma, per ora tutto tace. Fials Cisal e Uilcom mandano un invito anche alle altre sigle sindacali: "Aderite alla nostra proposta, è un grido di aiuto per ricondurre tutti alle proprie responsabilità. Se in questi ultimi 20 anni siamo stati commissariati tre volte, qualcosa non va dal punto di vista della struttura".

Intanto il commissario straordinario Onofrio Cutaia ha ribadito le cifre necessarie per scongiurare il peggio, cioè il ricorso alla cassa integrazione e il conseguente blocco dell’attività teatrale. Servono almeno 8 milioni di euro per pareggiare il deficit dei bilanci del 2022 e del 2023 e almeno altri quattro milioni di euro per riprogrammare il futuro del Maggio Fiorentino.