Firenze, chiesta la condanna per l’ex soprintendente del Maggio Pereira Le accuse di peculato nell’ambito della gestione del Maggio Fiorentino: il processo si svolge con rito abbreviato. Tra i reati contestati anche quello di malversazione per aver aver gestito i soldi del Governo non per rafforzare il patrimonio dell’Ente ma per gli stipendi e le imposte