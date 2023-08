Maggio, ok dell’Avvocatura di Stato E primo via libera dalla Fondazione Crf

di Ilaria Ulivelli

Si stanno sciogliendo i nodi per i contributi straordinari che dovranno essere erogati al Maggio musicale fiorentino. Per il salvataggio e per il rilancio dell’ente lirico sinfonico. Perché possa rinascere e cominciare a camminare sulle proprie gambe. E’ arrivato il primo ok da parte dell’Avvocatura dello Stato all’utilizzo del fondo destinato alle emergenze cui il ministero della Cultura dovrà attingere due milioni e 100mila euro. Ora si aspetta il via libera dalla Corte dei Conti, ma il ministro Gennaro Sangiuliano a questo punto si dice ottimista. Sebbene sino al momento in cui non sarà dato il parere i soldi non usciranno dalla cassaforte, il parere degli avvocati dello Stato è un grande passo avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo.

C’era, poi, un problema anche più grosso che aveva incagliato il contributo della Fondazione Cr Firenze. Per risolverlo è dovuto intervenire l’uomo forte Marco Carrai. Con il consiglio d’amministrazione che è in carica (ma scaduto), insieme al presidente Luigi Salvadori, con pieni poteri sino al rinnovo, che ci sarà in autunno, non era affatto semplice deliberare il finanziamento aggiuntivo di un milione. E’ stato fatto venerdì un consiglio d’amministrazione straordinario che ha deliberato il contributo straordinario di un milione. Si tratta di una delibera con sospensiva. Condizionata al comitato d’indirizzo che si riunirà l’11 agosto per decidere la riduzione dei membri del cda che da 12 passeranno a 7. E che poi si riunirà di nuovo il 18 settembre. In quell’occasione il comitato d’indirizzo dovrà aumentare il monte delle erogazioni annue che passeranno da 35 a 36 milioni di euro. Il cdi non decide il destino dei soldi, quello è compito del consiglio d’amministrazione, che ha già deciso venerdì scorso.

La missione salvataggio dunque a questo punto è quasi compiuta. Almeno è stata intrapresa la strada giusta per superare anche gli ultimi ostacoli che avrebbero potuto mettere a repentaglio il lavoro fatto fin qui con grande difficoltà dopo la situazione disastrosa dei conti lasciata in eredità dal sovrintendente Aleksander Pereira uscito di scena, indagato dalla magistratura per peculato e malversazione.

Ora alla guida del Maggio c’è il commissario straordinario Ninni Cutaia che aprirà anche la fase di rilancio. Il Teatro dovrà aprirsi a nuove progettualità che lo valorizzino e ne aumentino l’offerta culturale. Tradotto, il Maggio non potrà più campare di sole opere liriche e concerti sinfonici. Uno dei più grandi teatri d’Europa per salvaguardare l’attività e l’occupazione si dovrà sporcare le mani, aprendo a concerti pop-rock, musical, spettacoli teatrali, congressi, convegni, eventi di moda, la ’cavea’ aperta all’Estate fiorentina. Con una nuova governance alla guida della Fondazione: al sovrintendente sarà affiancato un direttore generale, un manager che gestisca la parte economica. E se alcuni puristi storcono la bocca, sostenendo che la mission di un ente così prestigioso sarà snaturata, la soluzione mette d’accordo più o meno tutti.

Per evitare che la prestigiosa istituzione lirica fiorentina finisse nel baratro, portandosi dietro i 300 lavoratori, era necessario rinvenire 8 milioni. E ora ci siamo quasi. Gli enti pubblici locali hanno già deliberato. C’è poi il ministero della Cultura che ha avuto il primo via libera. E la Fondazione Cr Firenze che ha incardinato i passaggi per arrivare a dama senza scossoni.

Se non fosse intervenuto il consigliere d’amministrazione Carrai il rischio era che riunire il comitato d’indirizzo prima che il consiglio d’amministrazione avesse deliberato il contributo straordinario per il rilancio del Maggio obbligasse lo stesso comitato a rinnovare il cda. Ora tutto è sistemato.