Maggio No alla vendita dell’archivio "Non ci sono i tempi, risorse entro luglio"

Un "no, grazie". Garbato, ma concreto. Quello arrivato ieri con una nota ufficiale dal Maggio Musicale suona così: non serve fretta per alienare l’archivio, ci vuole invece una maxi iniezione di liquidità, circa 8,5 milioni, da parte dei soci per risanare le casse entro luglio. Un modo per frenare la girandola di ipotesi in mezzo alle quali, nelle ultime ore, è finito l’archivio storico del teatro formato da una parte storica e musicale, entrambe preziosissime e con un valore che si aggira tra i 4 e gli 8 milioni di euro. Una cifra quest’ultima che equivale quasi alle entrate sulle quali la Fondazione deve poter contare entro due mesi per evitare che, da settembre, si blocchi l’attività del teatro. Ma il tesoro per ora, chiarisce il Maggio, non si tocca.

"Ogni proposta tesa a garantire la sussistenza stessa della Fondazione - spiegano - va accolta e analizzata con massima attenzione e grande senso di responsabilità. Ma tutto va ponderato, valutato e verificato anche nei termini tecnici corretti, a partire dal vigente vincolo unitario cui è sottoposto l’archivio che si riferisce sia alla parte storica che a quella musicale. Si tratta di due unità inscindibili, comprese le preziose opere artistiche. Il Maggio, oggi, è tenuto a proteggere, conservare, inventariare e arricchire l’archivio". Della serie: niente svendita dei gioielli di famiglia. L’ipotesi, come anticipato da La Nazione, era stata suggerita al commissario Ninni Cutaia dai revisori in una nota inviata a ministero e commissario stesso. Ma la porta che conduce alla vendita non è chiusa del tutto per il futuro.

"Si ritiene - proseguono dal Maggio - nel breve-medio termine, di avviare nuove ipotesi di valorizzazione del preziosissimo archivio. È bene chiarire sin d’ora, però, che una eventuale alienazione di questi beni, anche a istituzioni pubbliche, richiederebbe tempi tecnici che non coincidono affatto con le esigenze straordinarie e urgenti del Maggio Fiorentino". Intanto da Palazzo Vecchio, la vicesindaca Alessia Bettini ha ribadito la disponibilità del Comune a incontrare con gli altri soci il commissario Cutaia e il ministro Gennaro Sangiuliano. "Ribadiamo la disponibilità del sindaco – ha commentato rispondendo ieri in consiglio a una domanda d’attualità di Spc – a trovare soluzioni a garanzia dei lavoratori". Ma sulla ripida discesa dell’alienazione dell’archivio storico il freno resta tirato: "Non siamo a conoscenza di passaggi specifici con la soprintendenza. Il sindaco ha detto che la ritiene una proposta interessante, ma tutta da valutare all’interno di un piano generale per il teatro". E allora qual è oggi il piano per salvare il Maggio?

Il commissario Cutaia lavora a testa bassa a ipotesi alternative all’alienazione. I sindacati pure. Sono stati proprio loro, la Fistel Cisl e la Slc Cgil, ieri a inviare al ministero una richiesta formale di incontro. Sul tavolo il piano di risanamento del Maggio. "Si tratta – spiega Angelo Betti della Fistel Cisl – di una richiesta d’incontro urgente, vogliamo che soci, ministero e commissario si incontrino il prima possibile e che i sindacati siedano al tavolo. Si tratta di un gesto di responsabilità che punta ad accelerare la ricerca di una soluzione". Fra le ipotesi su cui si lavora ci sono piani alternativi di valorizzazione dei ‘gioielli’ del Maggio che potrebbe mettere a disposizione circa 1000 metri quadrati per fare spazio a cassettiere, armadi, scaffalature. Ma sui dettagli è ancora nebbia. Le rsa di Cgil e Cisl intanto lanciano un appello dritto ai soci: "La questione è drammatica ma semplice: se i soci della Fondazione interverranno entro alcuni giorni con le risorse necessarie, il nostro teatro, pur leccandosi le ferite, andrà avanti; se questi si dovessero defilare, celebreremo la fine della storia del Maggio".

Claudio Capanni