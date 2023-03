Maggio, niente stipendi ai lavoratori Il ministro Sangiuliano blocca la cassa E Nardella chiede il commissariamento

di Olga Mugnaini

Se non fosse un dramma sarebbe una farsa. Dopo aver tentato in tutti i modi di scongiurare il commissariamento del teatro di cui è presidente, adesso è lui, Dario Nardella, a chiedere che il prescelto Onofrio Cutaia arrivi prima possibile a Firenze con i poteri non di sovrintendente ma di commissario della Fondazione del Maggio.

In realtà, il sindaco ha chiesto quello che il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha già deciso con i fatti, ordinando per scritto "di non operare movimentazioni di alcun tipo sul conto di cassatesoreria dell’ente". Ossia, chiusi i rubinetti.

Da qui la desolata comunicazione di ieri mattina dell’ormai ex sovrintendente Alexander Pereira, in carico solo per l’ordinaria amministrazione, che ai trecento dipendenti del Maggio ha dovuto scrivere: "Con rammarico si comunica che, a seguito delle note pervenute dal Ministero, pur essendovi le disponibilità sul conto della Fondazione anche a seguito del contributo della Città Metropolitana, pervenuto come di consueto in questo periodo, non è al momento possibile procedere al pagamento degli stipendi nel termine previsto del 10 p.v".

Insomma, è saltato il banco.

Si poteva tamponare? Forse sì, anche senza usare il fondo di ricapitalizzazione frutto di molti guai per Pereira. Ne è convinto il sindaco Nardella che vede affondare il suo Maggio, forse tradito da quel ministro di cui si fidava e col quale è ora fortemente irritato: "La lettera di fatto blocca senza indicare soluzioni il pagamento degli stipendi dei lavoratori e ogni altra spesa di funzionamento del teatro nonostante la disponibilità di risorse economiche provenienti dalla Città Metropolitana. Si è generata una situazione di stallo del Teatro inaccettabile a cui va data immediata soluzione". Così oggi, oltre a incontrare i sindacati - già sul piede di guerra – e il Consiglio di Indirizzo, Nardella scriverà a Sangiuliano "chiedendogli di intervenire immediatamente accogliendo il nome di Onofrio Cutaia, già indicato dal Consiglio di indirizzo, e affidandogli i poteri commissariali adeguati alla gestione di questa situazione che non può essere sbloccata altrimenti. Il teatro deve poter andare avanti con la programmazione artistica già decisa, la campagna abbonamenti già lanciata e l’imminente apertura del Festival del Maggio Musicale, nonché con la necessità di pagare gli stipendi ai lavoratori senza alcuna esitazione".

La speranza è ora che basti il commissariamento e non si debba procedere allo scioglimento dell’ente.