Maggio Musicale, Zubin Mehta sul podio per il Festival di Carnevale

Firenze, 17 febbraio 2023 – Dopo le recite de La traviata, ancora in scena nella Sala grande fino al 22 febbraio (titolo del quale è stata appena annunciata un recita in più per il 30 marzo), il maestro Zubin Mehta sul podio della Sala che porta il suo nome sabato 18 febbraio, ore 20 per il suo primo appuntamento sinfonico nell’ambito del Festival di Carnevale.



Sui leggii dell’Orchestra del Maggio un programma che trova in apertura la Tragische Ouverture op. 81 di Johannes Brahms, che molti critici supposero scritta e associata a un progetto, mai andato in porto, relativo alle musiche di scena per il Faust di Goethe; segue il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra, Sz. 95 di Béla Bartók, presentato in prima esecuzione a Francoforte il 23 gennaio 1933 e articolato in tre movimenti. Nel corso della composizione il maestro Mehta è affiancato da Yefim Bronfman, fra i più autorevoli interpreti di Bartók al mondo, che torna sulle scene del Maggio a distanza di quasi quindici anni dalla sua ultima esibizione. Chiude la serata un’altra composizione di Johannes Brahms, la Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98, ultima e fra le più amate sinfonie del grande musicista di Amburgo dove egli ‘conferma’ il suo valore sul campo dopo aver costruito passo dopo passo il proprio linguaggio nel segno della classicità rivista attraverso la sensibilità romantica.



Torna dunque al Maggio dopo quasi quindici anni di assenza il grande pianista Yefim Bronfman: fra i più apprezzati interpreti della sua generazione, ha debuttato sulle scene fiorentine nel giugno del 1985. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di esibirsi al Maggio per cinque volte complessive, le ultime tre sempre a fianco del maestro Zubin Mehta: ha studiato con il pianista Arie Vardi, direttore della Rubin Academy of Music dell’Università di Tel Aviv. Negli Stati Uniti ha studiato alla Juilliard School, alla Marlboro School of Music e al Curtis Institute of Music, con Rudolf Firkusny, Leon Fleisher e Rudolf Serkin. Vincitore del prestigioso “Avery Fisher Prize”, uno dei più alti riconoscimenti assegnati agli strumentisti americani, nel 2010 ha ricevuto il premio “Jean Gimbel Lane” per l’esecuzione pianistica dalla Northwestern University e nel 2015 il dottorato onorario dalla Manhattan School of Music. Collabora regolarmente con celebri direttori d’orchestra, tra cui Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, Gustavo Dudamel, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Zubin Mehta, Riccardo Muti e Sir Simon Rattle. Ampiamente apprezzato per le sue registrazioni da solista, da camera e orchestrali, Yefim Bronfman è stato nominato per 6 Grammy Awards, vincendo nel 1997 con Esa-Pekka Salonen e la Filarmonica di Los Angeles per la registrazione dei tre Concerti per pianoforte di Bartók. Il suo vasto catalogo di registrazioni include opere per due pianoforti di Rachmaninov e Brahms con Emanuel Ax, l’integrale dei concerti di Prokof’ev con la Israel Philharmonic e Zubin Mehta, un disco di composizioni di Schubert e Mozart con gli Zukerman Chamber Players e la colonna sonora del film Disney “Fantasia 2000”. Le sue più recenti pubblicazioni sono il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Magnus Lindberg, nominato ai Grammy nel 2014, commissionato per lui ed eseguito dalla New York Philharmonic diretta da Alan Gilbert su etichetta Da Capo e le registrazioni di tutti i concerti per pianoforte di Beethoven e del Triplo Concerto insieme al violinista Gil Shaham, al violoncellista Truls Mork e alla Tönhalle Orchestra Zürich diretta da David Zinman per l’etichetta Arte Nova/Bmg..

