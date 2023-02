Maggio Musicale, tagli alle opere Addio a Berg e Simon Boccanegra Sforbiciata da due milioni e mezzo

di Diego D’Ippolito

Per l’approvazione del consuntivo del 2022 si dovrà aspettare giugno. Ma intanto, fra le poche cose certe della Fondazione del Maggio, c’è il bilancio preventivo 2023, votato il 23 novembre scorso, ma riveduto e corretto in corsa, con data 30 gennaio.

Un aggiustamento di spese con cospicui tagli in qua e là, effettuato sulla traccia dell’accordo fra il sindaco-presidente Dario Nardella e le organizzazioni sindacali, dopo la revoca dello sciopero del 23 dicembre.

Fra le richieste dei lavoratori c’era il taglio di alcune produzioni, in modo da non aggiungere altri debiti al già rosso fiammante del bilancio del teatro.

Come concordato, ecco allora la riduzione del 22% dei costi di produzione, pari a due milioni e mezzo. A subire un colpo di spugna dal cartellone del prossimo anno saranno due allestimenti previsti nel Festival di autunno, ossia Wozzeck e Lulu di Alban Berg, rispettivamente con costi complessivi a budget pari a 916.464,90 euro e 815.228,82; e nella sospensione del Simon Boccanegra, che sarebbe costato 853.142,40 euro, e che era previsto per la fine dell’anno.

Per gli appassionati dei due titoli, non tutto è perduto. Il sovrintendente Alexander Pereira annuncerà la soppressione definitiva a giugno, col bilancio 2022 probabilmente. Ciò nella speranza, nel frattempo, di salvare gli spettacoli grazie all’arrivo di nuove sponsorizzazioni che tappino le falle al momento insostenibili. Il totale complessivo della riduzione di costi è pari a 2.584.836.

E se proprio si dovesse dire addio a questi due spettacoli, ci sono già due produzioni pronte per la sostituzione. Si tratta del Falstaff con i cantanti dell’Accademia del Maggio e de Le Nozze di Figaro, con il quale si completerebbe la trilogia Mozart-Da Ponte.

"Per quanto riguarda i riflessi sulla biglietteria e sui contributi da privati non si ritiene di apportare modifiche rispetto alle previsioni iniziali", si legge ancora nel bilancio di previsione.

Riguardo ai ricavi della biglietteria e abbonamenti, la stima è di 4 milioni di euro, ai quali si aggiungono tutta una serie di altre entrate come l’affitto dei locali per eventi fino ad arrivare ad un complessivo di circa 9 milioni. A questi vanno aggiunti i contributi per oltre 32 milioni, con il Fus che la fa da padrone con oltre 16milioni.

Un totale previsto tra ricavi e contributi di circa 41milioni a fronte di costi previsti per circa 38,8 milioni.

Le voci che hanno subito una importante modifica rispetto alla previsione di novembre sono quella sul costo del personale, che cresce per dare seguito all’accordo sindacale. Una scelta "visto l’annoso problema di una progressiva riduzione dei salari a partire dal 1998".

Su tutte queste partite si aspetta ora il responso dei sindaci revisori e degli ispettori che il ministro della cultura ha annunciato di mandare al Maggio.

Domani poi, si apre la partita in procura, con l’interrogatorio del sovrintendente Pereira. Non certo una passeggiata.