Maggio musicale, Giani: “Ne parlerò col ministro Sangiuliano il 22 giugno”

Firenze, 16 giugno 2023 - "Ieri con il ministro Sangiuliano non abbiamo avuto modo" di parlare della Fondazione del Maggio musicale fiorentino. "Ci siamo dati appuntamento al giorno in cui andrò a Roma, al Quirinale per la mostra bellissima per San Casciano dei Bagni, il 22 giugno. Però gli ho trasmesso l'appello a mettere tutti i soci intorno a un tavolo: Regione, Comune, Ministero che è protagonista, la Fondazione cassa di risparmio, la Camera di commercio, l'associazione dei privati, tutti devono dare il loro contributi per risolvere questa situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze.