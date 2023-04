Maggio Musicale e la cura Cutaia Il Festival nel segno degli eroi "Qui dentro lo siamo un po’ tutti"

di Olga Mugnaini

FIRENZE

"Sarà un’inaugurazione dedicata alla figura dell’eroe. E non solo per il programma, ma perché un po’ lo siamo tutti noi qua dentro". Il direttore principale Daniele Gatti, domani alle 20 aprirà l’85ª edizione del Festival del Maggio, con l’Orchestra del teatro. E per questa tribolata stagione si comincia con i brani sinfonici del mitico Götterdämmerung, il Crepuscolo degli Dei di Wagner; per passare poi a Ein Heldenleben (Vita d’Eroe) di Strauss. "Pagine sinfoniche, sia quelle di Wagner che quelle di Strauss - si spiega – che riassumono, a tratti anche con valore emblematico per la situazione della Fondazione, i temi principali legati alla figura dell’eroe".

Il commissario straordinario Onofrio Cutaia annuisce, sorride e ringrazia il maestro Gatti per non aver abbandonato la baracca scossa dalla tempesta dell’ex sovrintendente Alexander Pereira. Ma avverte: "Il cammino sarà lungo. Abbiamo chiuso la rivisitazione di questo festival e stiamo già immaginando le soluzioni per settembre-dicembre. Dobbiamo pensarla come una situazione di emergenza dove le cose normali sarebbero già state programmate. Ancora qualche settimana e la situazione del teatro sarà chiara per la gestione dei conti e questo permetterà di fare le scelte opportune". Di sicuro non ci sarà spazio per produzioni faraoniche, come “I maestri cantori“ di Wagner, previsto da Pereira. Anche se non sono esclusi nuovi spettacoli dai costi contenuti. "Non potevo non restare, mi aspetto soltanto di capire cosa potremo fare da settembre a dicembre. L’unico punto su cui non faremo sconti è sulla qualità", assicura Gatti.

In ogni caso, le forbici di Cutaia hanno già fatto risparmiare diversi milioni, anche se ciò non potrà evitare che il bilancio del 2022 chiuda in perdita: "Stiamo cercando di capire quali siano le reali condizioni del 2023 - insiste Cutaia –. Per questo sarà necessario l’aiuto di tutti, anche in termini di risorse finanziarie. Certamente ne avremo bisogno". L’appello è alle istituzioni e ai privati, "all’industria e all’imprenditoria illuminata di questa città". Perché, ancora una volta, servono soldi, visto che, senza troppi giri di parole, il Maggio è considerato ancora un malato in rianimazione, gravato da un debito profondo.

Domani il ministro della cultura Sangiuliano non verrà al capezzale del teatro fiorentino, ma "ci sarà sicuramente a una delle prossime opere".

Intanto, almeno mezzo stipendio è arrivato sul conto dei dipendenti.