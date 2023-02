Maggio L’ultimatum dei revisori "Altri debiti e si scioglie la Fondazione"

di Olga Mugnaini Meno male che non era una relazione pesante! In sole due paginette i sindaci revisori del teatro del Maggio, Giuseppe Signoriello, Roberto Benedetti e Daniela Collesi, evidenziano tante di quelle criticità da giustificare l’arrivo di un commissario e ipotizzare lo scioglimento della Fondazione se la voragine dei conti non si arresta. E, neanche a dirlo, il primo a finire sul “banco degli imputati“ è ancora il sovrintendente Alexander Pereira (indagato per peculato) con le sue spese. In generale, le parole più leggere sono "disordine amministrativo". Ma andiamo per ordine. Nel documento inviato al ministero, per prima cosa si lamenta "di non aver mai ricevuto dagli uffici amministrativi della Fondazione, nè dalla società di revisione, né dall’organo interno di vigilanza, specifiche segnalazioni di anomalie nell’effettuazione delle spese di rappresentanza e missione". E’ stato quindi il Collegio dei revisori, si dice, a procedere a un più puntuale controllo di come e quanto si spendesse al Maggio. Ciò con grande difficoltà, visto che non vi erano preventivi, né prima né dopo, ad esempio sull’utilizzo della carta di credito. "Il Collegio ha quindi proceduto, per quanto possibile - si scrive –, al controllo della documentazione trasmessa, peraltro ricevuta in maniera disorganizzata, priva di...