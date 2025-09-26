Maggio, il grande repertorio francese con il maestro Min Chun

Al Teatro del Maggio il grande repertorio francese degli ultimi due secoli con una serata dedicata a Olivier Messiaen, punto di riferimento indiscusso dell’avanguardia musicale postbellica, e a Camille Saint-Saëns, figura centrale del tardo romanticismo europeo. Sul palco della Sala Mehta, stasera (ore 20) torna alla guida dell’Orchestra del Maggio il maestro Min Chung, figlio d’arte (il padre è il grande Myung Whun Chung, a lungo direttore principale ospite al Maggio).

Al centro del programma ’L’Ascension. Quattro meditazioni sinfoniche per orchestra’, la prima grande opera di Messiaen, composta nel 1933 e articolata in quattro parti che rappresentano le fasi dell’ascensione di Cristo al Padre. L’opera riflette la profonda spiritualità cattolica del compositore, così come l’influenza del simbolismo liturgico e del misticismo nella sua musica. Nel corso della partitura, e in particolare nella seconda meditazione, gli interventi dei legni sono ispirati al canto degli uccelli, al cui studio il compositore francese, come ornitologo appassionato e competente, dedicò una parte significativa della sua vita.

Dato che gli uccelli per lui erano messaggeri di un mondo superiore, espressione della bellezza della natura e della relazione dell’uomo col divino, spesso traspose il loro canto con precisione scientifica e con valore simbolico. Conclude il programma la Sinfonia n. 3 op. 78 di Camille Saint-Saëns, uno dei vertici nell’arte del musicista. Composta tra il 1885 e il 1886 e dedicata a Franz Liszt, essa consta di due movimenti che in realtà riproducono i quattro tempi classici uniti due a due. L’organico orchestrale annovera in aggiunta l’organo e il pianoforte. Nella struttura tematica di tutta la sinfonia si riconosce la presenza delle prime note del Dies Irae anche se da questa sequenza ’liturgica’, Saint-Saëns si distacca infondendo alla sinfonia uno spirito eroico e grandioso.

Chiara Caselli