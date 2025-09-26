La mediazione su Flotilla

Maggio, il grande repertorio francese con il maestro Min Chun
26 set 2025
CHIARA CASELLI
Cronaca
Al Teatro del Maggio il grande repertorio francese degli ultimi due secoli con una serata dedicata a Olivier Messiaen, punto...

Al Teatro del Maggio il grande repertorio francese degli ultimi due secoli con una serata dedicata a Olivier Messiaen, punto di riferimento indiscusso dell’avanguardia musicale postbellica, e a Camille Saint-Saëns, figura centrale del tardo romanticismo europeo. Sul palco della Sala Mehta, stasera (ore 20) torna alla guida dell’Orchestra del Maggio il maestro Min Chung, figlio d’arte (il padre è il grande Myung Whun Chung, a lungo direttore principale ospite al Maggio).

Al centro del programma ’L’Ascension. Quattro meditazioni sinfoniche per orchestra’, la prima grande opera di Messiaen, composta nel 1933 e articolata in quattro parti che rappresentano le fasi dell’ascensione di Cristo al Padre. L’opera riflette la profonda spiritualità cattolica del compositore, così come l’influenza del simbolismo liturgico e del misticismo nella sua musica. Nel corso della partitura, e in particolare nella seconda meditazione, gli interventi dei legni sono ispirati al canto degli uccelli, al cui studio il compositore francese, come ornitologo appassionato e competente, dedicò una parte significativa della sua vita.

Dato che gli uccelli per lui erano messaggeri di un mondo superiore, espressione della bellezza della natura e della relazione dell’uomo col divino, spesso traspose il loro canto con precisione scientifica e con valore simbolico. Conclude il programma la Sinfonia n. 3 op. 78 di Camille Saint-Saëns, uno dei vertici nell’arte del musicista. Composta tra il 1885 e il 1886 e dedicata a Franz Liszt, essa consta di due movimenti che in realtà riproducono i quattro tempi classici uniti due a due. L’organico orchestrale annovera in aggiunta l’organo e il pianoforte. Nella struttura tematica di tutta la sinfonia si riconosce la presenza delle prime note del Dies Irae anche se da questa sequenza ’liturgica’, Saint-Saëns si distacca infondendo alla sinfonia uno spirito eroico e grandioso.

