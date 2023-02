Maggio, il Festival di Mozart, Wagner e Verdi

di Chiara Caselli

Prima di tutto Mozart, ma senza rinunciare a Wagner, che continua a duellare in un conflitto eterno ed inestinguibile col Verdi nazionale. Rispetto ad intenzioni, ambizioni e aspettative annunciate qualche mese fa, per far quadrare i conti, l’85° Festival del Maggio indossa vesti sobrie ma ampiamente dignitose, ed assume un tono solo velatamente minore.

Tre opere ed otto concerti, che diventano nove con l’attraente intrusione dell’Orchestra del Maggio nel festival Firenze Rock a fianco degli Who, nell’unica tappa italiana del loro tour The Who-Hits back!. Il sipario della Sala Grande si alzerà il 30 aprile sulle roventi note del Don Giovanni mozartiano. Un titolo che da anni mancava nei cartelloni fiorentin. La bacchetta è quella dell’inossidabile Zubin Mehta, che nell’arco di poco più di un semestre riproporrà l’intera trilogia Mozart Da Ponte con Le Nozze di Figaro a settembre e Così fan tutte a novembre. La regia è di David Pountney; l’intero cast (mirabilmente radunato in poche ore, precisa con soddisfazione il sovrintendente Pereira), si accinge a sedurre l’udito e lo sguardo degli spettatori: il ruolo del protagonista è affidato a Luca Micheletti, che dà voce al libertino più famoso della storia incarnandone alla perfezione vitalità e prestanza fisica. Non da meno sono il baritono austriaco Markus Werba che interpreta Leporello per la prima volta nella sua carriera, la splendida Jessica Pratt alle prese con l’impervio ruolo di Donn’Anna, Benedetta Torre come Zerlina. Anastasia Bartoli, talentuosa figlia d’arte (sua madre è Cecilia Gasdia) non soltanto vestirà i panni di Donna Elvira ma sarà anche Desdemona nell’Otello verdiano diretto da Mehta, dal 20 maggio al 3 giugno, con Fabio Sartori in Otello e Luca Salsi in Iago.

Ma l’aspettativa più ambiziosa è riposta nell’unica grande commedia wagneriana, Die Meistersinger von Nürnberg, (dal 22 giugno al 7 luglio). Daniele Gatti, alle prese con le prove di The Rake Progress di Stravinskj in scena per il Festival di Carnevale dal 12 marzo prossimo, interviene a presentare la nuova ed imponente produzione, firmata da Damiano Michieletto: "E’ un’opera che mi sta particolarmente a cuore – spiega -per l’energia che mi trasmette. Il progetto iniziale era quello di proporre in due anni quattro titoli wagneriani: I Maestri Cantori insieme a Lohengrin nel 2023 e Parsifal insieme a Tannhauser nel 2024, in una studiata alternanza di umano e sovrumano, terreno e soprannaturale".

Michieletto divide l’azione in due mondi, uno tradizionale di ispirazione bruegeliana e un secondo che si muove negli anni ’30 del Novecento. Il giorno che lega questi due mondi è il 21 marzo 1933, all’indomani dell’incendio del Reichstag, in cui a Potsdam I Maestri Cantori furono messi in scena con Hitler e Hindenburg tra gli spettatori. Il concerto inaugurale, il 22 aprile, è affidato a Daniele Gatti, che tornerà sul podio il 10 maggio per dirigere Verdi e aderire al progetto ministeriale di acquisto di Villa Sant’Agata, e l’8 luglio, per chiudere il Festival.

Zubin Mehta sarà sul podio il 29 aprile e il 25 maggio; Myung-Whun Chung il 5 maggio, Andrés Orozco-Estrada il 19 maggio e Philippe Jordan il 29 giugno. I solisti impegnati a fianco dei direttori sono Julia Hagen con Orozco-Estrada, Andrea Lucchesini con Mehta il 25 maggio, Thomas Zehetmair con Jordan e Lilya Zilberstein con Gatti l’8 luglio.