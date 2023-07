Maggio, i giorni dell’attesa Il ministero darà due milioni con l’ok di avvocatura e Corte

di Ilaria Ulivelli

Prima di procedere con il finanziamento straordinario massimo di due milioni per il salvataggio del Maggio musicale, il ministero della Cultura ha chiesto un parere e l’autorizzazione a utilizzare i fondi accantonati per le emergenze all’avvocatura generale dello Stato e alla Corte dei conti. Già, perché il fondo per l’abbattimento del debito pregresso è utilizzabile a quell’unico scopo e non reindirizzabile altrove, come avrebbe voluto fare l’ex soprintendente Alexander Pereira, che con l’accusa di avere utilizzato impropriamente fondi pubblici è indagato per malversazione.

Dunque quanto tempo dovrà passare in attesa del via libera? Sicuramente prima dell’ok il ministero della Cultura non aprirà il portafogli. In buona sostanza, senza autorizzazione non se ne farebbe di nulla. Perché al ministero hanno intenzione di seguire l’iter indicato da avvocatura e Corte dei conti.

E in ogni caso l’intervento stabilito è quello di condividere con gli altri soci l’impegno necessario per coprire gli otto milioni di disavanzo accumulati nel bilancio 2022 (chiuso con un passivo di sei milioni) e 2023 (in fase di recupero, con i tagli delle nuove costose produzioni).

Il ministero metterà due milioni di euro e si aspetta che altrettanto facciano la Regione, il Comune e anche la Fondazione Cr Firenze, che però non è un socio pubblico.

Se il Comune, da parte sua, ha già previsto un intervento straordinario di due milioni di euro proprio per salvare il Maggio (oltre al contributo annuale di 4 milioni e mezzo che nel 2022 fu di 4 milioni e 660mila euro e all’impegno della Città metropolitana per un milione e mezzo all’anno), non sembra dello stesso avviso la Regione. Il governatore Eugenio Giani, infatti, aveva fatto sapere a più riprese di essere disponibile a finanziare un contributo extra di 750mila euro, oltre al versamento annuale, sceso da 3 milioni e 200mila euro all’anno a due milioni e 900mila euro a partire dal 2021. Comunque investimenti importanti. Il Maggio musicale tra gli enti culturali è quello che drena le maggiori risorse pubbliche. Ma questa non è una novità.

Se da una parte il commissario straordinario Onofrio Cutaia ribadisce che è necessario fare presto, il ministero della Cultura non sembra avere fretta. Tra l’altro, come ha detto il sindaco Dario Nardella, che della Fondazione era presidente fino al commissariamento, dall’insediamento di Cutaia non ci sono state riunioni. Un fatto particolare, trovandosi l’ente lirico-sinfonico in uno stato di profonda crisi.

Sulle responsabilità riguardo al controllo gestionale di Pereira lo scontro è sempre aperto, da una parte il ministero ribadisce che spettava anche al consiglio d’indirizzo e dall’altra il consiglio d’indirizzo della Fondazione rimarca che le verifiche sono in capo al ministero.

Ora per prima cosa bisogna pensare a salvare il teatro per i lavoratori e per le loro famiglie.