Maggio, i genitori scrivono al prefetto "Serve presidio fisso davanti al teatro"

Un presidio fisso delle forze dell’ordine vicino al teatro dell’Opera, almeno fino alle 21 e, nei giorni di spettacolo, almeno fino alla completa uscita dal teatro degli allievi e dei genitori. Sono le richieste dai rappresentanti dei genitori del Coro Voci Bianche e della Scuola Canto Corale del Maggio inviate due giorni fa via Pec a prefetto e questore in primis e poi al sidaco Dario Nardella e al governatore Eugenio Giani. Una richiesta d’aiuto dopo gli episodi di delinquenza che, nelle ultime settimane, hanno riguardato la zona dove si trova il teatro del Maggio e piazzale Vittorio Veneto. A partire dalla sassaiola avvenuta tra la pista ciclabile e i binari della tramvia, domenica scorsa di fronte a un centinaio di bambini rimasti terrorizzati dall’episodio.

I genitori adesso chiedono un giro di vite per proteggere i propri figli, spesso impegnati nelle prove fino a tarda sera. La lista delle lamentele è lunga: orde di balordi che minacciano e molestano grandi e piccoli, ma anche necessità di barricarsi in auto mentre i genitori attendono i figli "con delinquenti – scrivono – che prendono a pugni l’auto per cercare di estorcere denaro".

Ci sono poi bici rubate, vetri rotti, aggressioni, scippi e molestie con inseguimento. Insomma un piccolo inferno che va in scena quasi ogni giorno dopo le prove. Ma quello che fa più male è che un luogo di eccellenza e cultura rischi di essere trincerato dalla Grande bruttezza.

"Avvengono scene di degrado – scrivono ancora i genitori – sotto gli occhi dei bambini: dagli atti osceni allo spaccio con tossicodipendenti che si bucano davanti ai loro occhi, sul corridoio che porta al teatro e nel piazzale antistante". Troppo per essere tollerato.

Le lamentele sono le stesse di molti musicisti e dipendenti e la richiesta è simile a quella inviata al prefetto e al questore dalla direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg nei giorni scorsi per un problema analogo: l’invasione di venditori abusivi di fronte all’ingresso e all’uscita del museo e l’aggressione agli addetti alla sicurezza.

"Questa situazione – scrivono ancora i genitori nella lettera – penalizza tutti, il Comune in primis per il degrado di una parte importante del suo patrimonio. Siamo però convinti ben comprendendo la complessità della faccenda, che non sia più tempo di disquisire, ma di adottare azioni concrete per evitare che accada l’irreparabile". Da qui la richiesta di un presidio fisso che torni a dare serenità ai piccoli e a un quartiere intero che, da tempo ormai, sta lanciando un grido d’aiuto e di dolore impossibile da non ascoltare.

Claudio Capanni