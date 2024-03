Maggio, Fuortes si insedia: "Sono ottimista sul futuro"

Insediamento ufficiale di Carlo Fuortes nella carica di sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino. Dopo la nomina siglata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ieri a sopresa, Fuortes è arrivato a Firenze per prendere possesso del suo nuovo ufficio. Come primo atto, il sovrintendente ha incontrato il maestro Daniele Gatti, direttore principale del Maggio, poi ha visitato il Teatro, la Sala Grande, la Sala Mehta, le sale prova e ha assistito alla recita pomeridiana di “Don Pasquale”.

Il primo impegno pubblico importante per il neo sovrintendente sarà la cerimonia inaugurale Festival del Maggio, edizione numero 86, fissata per il 13 aprile, con il concerto sinfonico diretto dal maestro Daniele Gatti. E proprio il festival è stato uno degli argomenti del colloquio tra Fuortes e Gatti. "So di essere in un teatro splendido di eccellenza internazionale – ha detto Carlo Fuortes – con un’Orchestra e un Coro fantastici, dei collaboratori di grande esperienza in ogni settore tecnico e amministrativo, in una città meravigliosa con una tradizione assolutamente unica: quella del Maggio che sin dalla sua nascita fonde la grande tradizione operistica e la contemporaneità tenendole insieme. Sono molto ottimista sul futuro di questo teatro e per il maestro Gatti e sono sicuro che, tutti insieme, faremo un grande progetto culturale per dare al Maggio un grande futuro".

Nella giornata di oggi Fuortes incontrerà il sindaco Dario Nardella nella sua veste di presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. Laureato in Scienze statistiche ed economiche, il sovrintendente negli ultimi anni ha ricoperto importanti incarichi pubblici: è stato direttore generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale, ha diretto il Parco della Musica di Roma (con una programmazione innovativa e aperta alle arti e ai molti linguaggi contemporanei e facendolo divenire un successo nazionale e internazionale), commissario straordinario del Petruzzelli di Bari e della Fondazione Arena Verona. Nel 2021 venne nominato dal premier Mario Draghi amministratore delegato della Rai (incarico mantenuto fino all’8 maggio 2023, anno in cui ha ricoperto (da agosto) la carica di sovrintendente del San Carlo di Napoli.

Con Fuortes al Maggio, con molta probabilità per l’ex commissario Orazio Ninni Cutaia – che ha rimesso in pista l’ente lirico fiorentino – si potrebbero aprire le porte del ministero della Cultura con un incarico di prestigio. L’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dal ministro Sangiuliano.

