Maggio, fondi in arrivo Dalla Regione 750mila euro Ma è ancora bufera

In arrivo un’iniezione da 750mila euro per le casse del Maggio Musicale. Il via libera arriverà lunedì in giunta regionale con una delibera per riconoscere alla fondazione lirica un contributo straordinario. Una piccola boccata d’ossigeno che si aggiunge ai 2,9 milioni di euro già previsti dalla Regione per il 2023. La cifra servirà a coprire i disavanzi di bilanci imputati dal commissario straordinario Ninni Cutaia (in foto), alla precedente gestione del sovrintendente. La mossa arriva su impulso del governatore Eugenio Giani che però, a margine, mette anche una postilla politica. "Mi auguro – commenta – che questo senso di responsabilità della Regione nel sostenere maggiormente l’istituzione culturale toscana si accompagni in futuro alla scelta di amministratori capaci di non dare luogo a comportamenti che mettano in discussione l’attività, il prestigio e il futuro delMaggio e delle lavoratrici e dei lavoratori che operano con straordinaria e indiscussa professionalità". Intanto il teatro è in attesa del ’bollino’ del collegio dei revisori dei conti che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il bilancio comunque dovrebbe chiudersi con un buco di circa 6 milioni di euro e il commissario straordinario sta lavorando al progetto di rilancio che "assicuri l’equilibrio necessario tra la qualità dell’offerta e la sostenibilità economica, fattore imprescindibile per dare un futuro di stabilità al Maggio". Proprio Cutaia, a meno che il Maggio non sia costretto a portare i libri in tribunale, potrebbe essere confermato come prossimi sovrintendente per dare un segnale di continuità e gestire la transizione dal buio alla rinascita del teatro. Le polemiche però non si fermano. Dopo il botta e risposta due giorni fa tra il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi e il vicesindaco Alessia Bettini in seguito al sequestro di 126mila euro ai danni dell’ex sovrintendente Pereira, ora a tuonare è Fratelli d’Italia. Stavolta contro la mossa di Giani.

"È una follia – dichiarano il capogruppo in consiglio regionale, Gabriele Veneri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Quinta Commissione - che arrivi così questo stanziamento, quei 750mila euro verranno sottratti a servizi essenziali regionali, primo fra tutti la sanità, per rimediare ai disastri dei Sovrintendenti scelti da Nardella. Un bel regalo del governatore al primo cittadino di Firenze. Non dimentichiamoci che Eugenio Giani aveva dichiarato di aver vigilato personalmente sull’amministrazione Pereira giudicandola trasparente e per questo aveva deciso di erogare un consistente contributo a fine dello scorso anno".