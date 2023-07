Maggio Fiorentino, l'attesa cresce, convocazione Roma entro settimana

L’attesa cresce. Regione, Palazzo Vecchio, ma soprattutto i dipendenti del Maggio e i sindacati attendono con ansia la convocazione per un tavolo a Roma fra le parti. La chiamata dovrebbe arrivare entro questa settimana. L’obiettivo: mettere la testa sul Maggio e capire come uscire dall’impasse che rischia di causare il blocco dell’attività del teatro. I sindacati, in particolare Cgil e Cisl sono con le antenne dritte. Nei prossimi giorni, se da Roma non arriverà un segnale, è in programma la convocazione di un’assemblea dei quasi trecento dipendenti dove, molto probabilmente, potrebbe essere dichiarato lo stato di agitazione. L’incertezza al momento regna sovrana. Tutti aspettano una mossa del governo che potrebbe così dare la stura anche all’aiuto dei soci privati. Fistel Cisl e Slc Cgil nei giorni scorsi hanno dato mandato ai propri legali di valutare le condizioni per procedere a un’azione di responsabilità e a una richiesta di risarcimento del danno che i lavoratori dovessero subire. Un vero ultimatum che prova a scacciare via il pericolo della cassa integrazione e del sipario finale sul Maggio.