Maggio, è febbre da cambio. Cartellino giallo dei sindacati: "Il teatro rischia di diventare campo di battaglia politica"

"Uno scenario in cui il Maggio diventa terreno di scontro politico elettorale produce incertezza e, di conseguenza, gravi danni". E’ quanto sostengono Cgil e Cisl e le rispettive categorie che chiedono alle istituzioni di trovare celermente un’intesa. "Gli ultimi sviluppi della vicenda destano una preoccupazione di cui certo non sentivamo il bisogno. La leale collaborazione tra soci della Fondazione è una condizione imprescindibile perché il nostro teatro possa operare positivamente e in coerenza con la sua storia e il suo prestigio" aggiungono i sindacati all’indomani degli ’scontri’ sulla nomina del nuovo sovrintendente. "Stupiti e allarmati" anche le Rsa Fials-Cisal e Uilcom-Uil. Ma riavvolgiamo il nastro per capire cosa sta succedendo. Martedì scorso il Consiglio d’indirizzo del Maggio, presieduto dal sindaco, Dario Nardella, ha scelto in una terna di candidati il nome del nuovo sovrintendente da sottoporre per la ratifica al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La scelta è ricaduta su Carlo Fuortes, che non è solo l’ex ad della Rai ma anche un ottimo manager teatrale. Il suo curriculum, per sei membri su sette del Consiglio d’Indirizzo dell’ente, sarebbe il migliore. Solo Gennaro Galdo, notaio napoletano con studio a Prato, membro indicato dal Ministero della Cultura, ha scelto Onofrio Cutaia, commissario uscente del Teatro (colui che è riuscito a risollevare le sorti del Maggio dopo la disastrosa gestione di Alexander Pereira). Nessuno, invece, si è pronunciato su Paolo Petrocelli, attuale sovrintendente della Dubai Opera negli Emirati Arabi Uniti: 40 anni ancora da compiere, secondo gli addetti ai lavori, è un giovane molto promettente (in qualità di assistente al Sovrintendente ha affiancato Fuortes al Teatro dell’Opera di Roma).

La prassi vuole che il ministro della Cultura si ’allinei’ alla decisione del Consiglio d’indirizzo. Ma niente vieta una scelta diversa. Nel caso fiorentino, però, sembra che la partita sia tutta politica, un incastro di pedine: il primo partito nazionale indica ’Ninni’ Cutaia in modo da dare continuità al Maggio, come dichiarato da Francesco Torselli, capogruppo FdI in Regione, che consiglia Sangiuliano "di non ascoltare troppo il sindaco di Firenze".

Non si sa poi quanto potrebbe incidere sulla decisione relativa al Maggio la vicenda Sangiuliano-Fuortes sul San Carlo di Napoli. Fuortes, di area Pd, aveva liberato la poltrona in Rai (dove il governo ha poi piazzato Roberto Sergio), facendo di fatto un favore al ministro. Il quale a sua volta gli aveva assegnato con un decreto legge ad personam il posto all’ente teatrale di Napoli. Escamotage tuttavia non andato in porto a causa del ricorso di Lissner, sovrintendente in carica a Napoli.

Barbara Berti