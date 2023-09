Maggio, Daniele Gatti sul podio: "Sempre al servizio della musica"

Niente a che vedere con la cabala, ma è attorno a un beneaugurante numero cinque che l’autunno del Teatro del Maggio sembra voler trarre gli auspici. "Beethoven, Honegger e l’Europa" è il ciclo di cinque coppie di concerti che vede il ritorno di Daniele Gatti alla guida dell’Orchestra fiorentina insieme a cinque solisti italiani alle prese con i concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven. In programma anche le cinque sinfonie di Arthur Honegger, musicista franco-svizzero che percorre il Novecento tra l’età delle Avanguardie e il secondo dopoguerra, noto al grande pubblico grazie a Pacific 231, schizzo sinfonico che incarna una locomotiva a vapore in movimento. Domani e sabato 30 settembre alle 20 la sua Prima sinfonia sarà eseguita insieme al Terzo concerto di Beethoven con Filippo Gorini in veste di solista e alla suite da "L’Oiseau de feu" di Stravinskij.

"Questa volta - spiega Gatti - non ho pensato a nessun filo rosso verticale. Una premessa: siamo in un periodo di seria austerity e dobbiamo ricordare al pubblico che il nostro operato si sviluppa in una situazione di convalescenza dopo un’operazione gravissima. Il teatro si sta lentamente riprendendo ma sono stati necessari dei tagli alla programmazione. Fino a dicembre il cartellone prevede un solo titolo operistico, la pucciniana Bohème, con un cast di giovani. Ho pensato che la mia presenza in queste settimane fiorentine dovesse essere sottolineata da un progetto artistico organico e coerente, sulla scia del successo del ciclo Cajkovskij del maggio scorso, senza mai dimenticare che il livello deve mantenersi alto. L’accostamento di epoche, stili ed autori diversissimi è assolutamente in linea con la tradizione del Maggio. Per la prima volta a Firenze e in Italia presentiamo cinque sinfonie di rarissima esecuzione, in ordine cronologico. Ed a completamento di ogni programma ho scelto cinque capolavori di altrettante scuole del Novecento musicale europeo: russa, italiana, inglese tedesca, francese".

Perché proprio Honegger?

"Si tratta di una figura eclettica e poco conosciuta che amo molto e mi incuriosisce. Il suo mondo armonico deve molto sia a Debussy che alla politonalità stravinskiana. Ed è grande l’attenzione alla forma: un tipo di scrittura fatta di stanze che si alternano e che mi impone di lavorare minuziosamente blocco per blocco. Ho pensato di accostarlo ad un repertorio più conosciuto per controbilanciare un impegno di ascolto che possa riuscire gradito al pubblico".

La scelta nasconde forse un debole per il repertorio francese?

"Adoro Debussy e Ravel. D’altra parte Parigi è la città che amo più al mondo dopo Milano. Ho detestato Berlioz con tutte le mie forze ma col passare del tempo sono arrivato attraverso un approccio non convenzionale e molto analitico ad adorarlo".

D’altra parte il rispetto della partitura e l’attenzione estrema a ogni sua piega sono una caratteristica del suo stile…

"Io ho solo un avvocato difensore che è la partitura scritta. Partendo da lì devo trovare delle risposte chiare e concrete sulla base di ciò che il compositore ha scritto e pensato, senza semplificare nulla. C’è chi dice che è faticoso ascoltarmi, ma la mia etica mi impone di mettermi al servizio della musica e obbedire alle sue richieste fino in fondo, senza tradirla. E se la passione che ne deriva è un fiume in piena, bisogna costruirci gli argini".