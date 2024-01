Maggio, Cutaia torna in lizza. Ma Fuortes resta in pole

Aver perso la poltrona alla direzione generale del Teatro di Roma, potrebbe riaprire la sua corsa a sovrintendete del Maggio?

Le possibilità ci sono.

Il commissario straordinario Onofrio Cutaia ha compiuto il piccolo grande miracolo di salvare il teatro fiorentino, che aveva da tempo un piede nel baratro finanziario. E per tale impresa un riconoscimento era doveroso, tanto che pareva scontata la sua nomina al Teatro di Roma.

Ma in politica non c’è mai niente di lineare. Non a caso adesso a Firenze molti si aspettano che al posto di Cutaia arrivi Carlo Fuoters, che aveva rifiutato l’incarico di commissario, ma che evidentemente ora con un Maggio in via di guarigione, trova la fondazione lirica fiorentina assai più appetibile di un anno fa. Tutto ciò dopo la vicenda del San Carlo di Napoli, che l’ex Ad della Rai ha dovuto lasciare dopo un ricorso al Tar.

Ma tornando a Firenze, il cammino verso la nuova governance del Maggio è ancora lungo e complicato.

Di certo c’è che entro gennaio il commissario Cutaia invierà al ministro Sangiuliano la sua relazione sullo stato di salute del teatro, specificando quali siano state le cure svolte e suggerendo le terapie da proseguire.

Il suo mandato scade il 15 marzo e non potrà essere prorogato. Potrebbe invece restare con la nuova veste di sovrintendente, come già preventivato nei mesi scorsi, prima del suo è possibile insediamento al Teatro di Roma.

Nel frattempo serve che la Fondazione commissariata nomini il nuovo consiglio di indirizzo, composto da sei membri in rappresentanza di Ministero della cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze (col sindaco a cui spetta la carica di presidente), e soci privati, fra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Queste nomine sono ancora di là da venire. Una volta insediato, il consiglio d’indirizzo ha il compito di fornire al ministero una rosa, solitamente una terna, da cui scegliere per l’incarico di sovrintendente.

Il prestigioso nome di Carlo Fuotes è in pole position. Lui stesso ha già detto di esserne onorato, anche se non sfugge che in prima battuta avrebbe preferito “dirigere“ la Scala di Milano.

Ma, sia all’interno del Maggio che fra le forze politiche, sono in molti a fare il tifo per la permanenza di Cutaia. Fra i suoi meriti, non c’è solo quello di aver dato una virata ai conti, di aver tagliato e riequilibrato le “follie“ di Alexander Pereira. Ma di aver riportato serenità e fiducia all’interno del teatro, dal pubblico alle maestranze, senza sacrificare la qualità artistica dei cartelloni.

Lo stesso presidente della Regione Eugenio Giani ricordando l’ottimo lavoro svolto dal commissario, sottolinea che quello di Cutaia sarà uno dei nomi che saranno presi in considerazione, insieme all’altro di Fuortes, per la rosa da inviare al ministero da cui scegliere per nuovo sovrintendente. Insomma, tutte le carte sono sul tavolo.

Nel 2024 scade inoltre il contratto al direttore musicale Daniele Gatti, che potrà sì essere confermato, ma senza la possibilità di dirigere concerti sinfonici, visto il suo contratto da direttore principale con la Staatskapelle di Dresda.