Maggio Cutaia è il commissario Sangiuliano ha firmato la nomina

di Monica Pieraccini

Onofrio Cutaia è il commissario straordinario della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino. Ieri il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto di nomina. Cutaia sarà operativo già da oggi, 15 marzo, per un periodo di sei mesi, rinnovabile, e comunque "non oltre la ricostituzione del consiglio di indirizzo", che con lo stesso decreto di nomina è stato dichiarato sciolto. "Il ministero – ha dichiarato Sangiuliano – mette a disposizione un dirigente di comprovata qualità per voltare pagina. La prima cosa sarà tutelare i lavoratori". Con la nomina del commissario straordinario si potrà procedere con il pagamento degli stipendi dei dipendenti del Maggio, che li attendono dal 10 marzo scorso.

"Auspichiamo che gli stipendi vengano immediatamente pagati – afferma Enrico Sciarra, segretario generale e responsabile territoriale di Fials Cisal – altrimenti presenteremo il decreto ingiuntivo, come già annunciato". Ma se la questione dei salari è la più urgente, non è l’unica. Entro giugno il commissario straordinario dovrà presentare il bilancio in pareggio, altrimenti, secondo legge, dovrebbe portare i libri in tribunale e chiedere la liquidazione coatta del teatro.

Una situazione che riporta alla memoria il 2012, quando arrivò al Maggio come commissario straordinario Francesco Bianchi, che riteneva la liquidazione coatta amministrativa l’unica soluzione per salvare il teatro dalla definitiva e totale chiusura. Oggi i milioni da trovare per riportare il bilancio in pareggio sarebbero tre (a tanto ammonterebbe il deficit). "Tre milioni che non credo possano arrivare da istituzioni locali e ministero. Chi troverà quei soldi? Non certo un commissario governativo, che applica la legge, non va a cercare sponsor", sottolinea Sciarra. "Il rischio della liquidazione coatta del teatro è concreto e ritengo che la nomina di un commissario straordinario per il Maggio non sia perciò un atto positivo".

La Uilcom Toscana accoglie invece Cutaia offrendo "fin da subito, nel rispetto dei ruoli, la piena disponibilità al dialogo in modo costruttivo ed efficace affinché si possano discutere i problemi che affliggono la Fondazione", a partire dalla "salvaguardia del lavoro e delle retribuzioni dei lavoratori del Maggio da 20 anni già falcidiate dall’assenza di rinnovi contrattuali e da un piano industriale che le ha decurtate pesantemente dal 2014".

Saluta l’arrivo di Onofrio ‘Ninni’ Cutaia con "le più sincere congratulazioni e un grande in bocca al lupo" il sindaco Dario Nardella, che ringrazia il ministro Sangiuliano "per la velocità con la quale ha provveduto al commissariamento, e per l’intenzione di lavorare nei prossimi mesi con spirito di totale collaborazione nell’interesse del teatro e dei lavoratori". Tenendo conto delle condizioni economiche e finanziarie del teatro, il sindaco fa appello alla città "di raccogliersi ora più che mai intorno al Maggio musicale fiorentino per valorizzare la sua gloriosa storia e sostenerlo in questa difficile congiuntura e contribuire a dimostrare coi fatti l’amore per il teatro".

Secondo il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli al commissario spetta un difficile compito. "Non sarà facile - afferma - trasformare un classico ‘carrozzone’ in una funzionale struttura con determinate prerogative, che possa davvero essere un vanto per Firenze e l’intera Toscana. Speriamo davvero che l’incombente primavera favorisca un definitivo rifiorire del Maggio".