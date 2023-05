Maggio-Cherubini Accordo fatto per i giovani

La Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e il Conservatorio Luigi Cherubini hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per tre anni per creare opportunità di orientamento professionale e fruizione di attività artistica oltre che una serie di facilitazioni. "E’ una collaborazione che porterà benefici a entrambe le realtà – sottolinea Onofrio Cutaia, commissario straordinario del Maggio Fiorentino – Oltre alle facilitazioni che il Maggio offre ai docenti e agli studenti per assistere agli spettacoli e che comunque subito hanno fatto registrare un aumento della presenza di giovani, agli studenti sarà offerta la possibilità di assistere alle prove di opere e concerti e che per l’approfondimento delle discipline didattiche potrà essere sfruttato il nostro archivio storico, vero scrigno di tesori artistici e musicali. Potremo anche coprodurre concerti in occasione di varie ricorrenze istituzionali". "Un dialogo – aggiunge Rosa Maria Di Giorgi, presidente del Conservatorio Luigi Cherubini - che deve diventare intenso e ricco di proposte per dare grandi opportunità ai nostri ragazzi e rivitalizzare il ruolo che il Maggio deve svolgere in città nei confronti dei giovani che si preparano a diventare professionisti nell’arte della musica. Tirocini, crediti formativi, presenza regolare agli spettacoli, accanto anche agli altri studenti e accesso alle prove del Maggio, con i grandi artisti qui ospitati, coproduzioni, condivisione di spazi e progetti".

Rossella Conte