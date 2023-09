"Mafie strutturate investono in alberghi"

Le parole del prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, riportate nella “semestrale“ della Dia, tengono alta l’attenzione sulle mafie a Firenze e in Toscana, la cui presenza è "strutturata, stabile e consolidata, soprattutto di ’ndrangheta e camorra". Quest’ultime sono ormai "ben più radicate e penetranti della mafia siciliana", mentre le organizzazioni straniere "continuano la loro operatività investendo i proventi illeciti nel settore turistico-alberghiero, in quello dello smaltimento dei rifiuti e in generale negli appalti pubblici".

La relazione, inviata al Parlamento, riguarda l’osservazione della seconda parte del 2022. Periodo in cui i clan in Toscana "tendono in maniera sempre più raffinata ad infiltrarsi nel tessuto socio-economico della regione, utilizzando non solo imprenditori compiacenti o in difficoltà economiche, ma anche avvalendosi della collaborazione di professionisti e cercando appoggi o agevolazioni da parte di funzionari pubblici infedeli". L’interesse principale, spiega la Dia, "delle organizzazioni criminali autoctone è sempre quello della gestione del traffico di stupefacenti, spesso gestito in collaborazione con la criminalità straniera".