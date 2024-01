"Maestro Impro Show", la sfida è servita. Dodici attori in gara, solo uno sarà il vincitore

Stasera (ore 21.15) torna all’Off Musi-cal di Firenze (via San Giusto, 2) il famoso format internazionale d’improvvisazione teatrale creato da Keith Johnstone, "Maestro Impro Show" promosso e organizzato da AttoUno e FirenzeLongform. Di cosa si tratta? Una dozzina di attori, due registi, un presentatore e un solo giudice: il pubblico. Gli attori, indirizzati dai registi, si alterneranno collaborando in una serie di scene senza copione che vi faranno ridere, commuovere e provare emozioni irripetibili. Al pubblico il compito di eliminare a ogni round alcuni improvvisatori, per poi assegnare soltanto a una persona, per acclamazione, il titolo di "Maestro della serata". Per chi vorrà, prima dello show (19-20.15) è in programma una lezione gratuita per immergersi nel mondo dell’improvvisazione. Prenotazione consigliata: [email protected] o 371.5741490.