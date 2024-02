Maestri e giovani talenti in scena. Materia prima festival, su il sipario

Il corpo, inteso nelle sue mille accezioni di ibrido, abitato, migrante, detenuto, in mutamento. E’ lui il protagonista dell’11ª edizione di “Materia Prima Festival“, dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo che ogni anno porta a Firenze spettacoli pluripremiati, nuove produzioni, maestri della scena e giovani emergenti, a cura di compagnia Murmuris.

L’appuntamento è dal 28 febbraio al 5 aprile al Teatro Cantiere Florida e altri spazi della città, per esplorare i nuovi linguaggi e alimentare la relazione tra teatro e comunità.

Un festival pensato esso stesso come "organismo che si trasforma e vive della risposta del pubblico e dei luoghi che abita, in continua e vitale metamorfosi, sorprendendo anche noi che l’abbiamo voluto - spiegano gli organizzatori -, per riportare il teatro al centro della vita delle persone e immaginare una comunità di artisti e spettatori che insieme abitano il presente".

Si inizia martedì 28 febbraio alle 21 al Teatro Cantiere Florida con “Frankenstein (a love story)”, in prima toscana l’opera più recente dell’iconica formazione tre volte premio Ubu Motus con il ritorno sul palcoscenico accanto a Silvia Calderoni del cofondatore Enrico Casagrande in una rilettura del mito del moderno Prometeo. La chiusura sarà venerdì 5 aprile alle 21, sempre al Florida con “Solo quando lavoro sono felice”, caustica parodia della sempre più soffocante presenza del lavoro nelle nostre vite, di e con gli astri nascenti del teatro off Niccolò Fettarappa e Lorenzo Maragoni.

Tra i titoli da segnalare c’è “Il grande vuoto”, per la prima volta in scena dopo il debutto a Romaeuropa un toccante eppure leggerissimo spaccato sull’Alzheimer firmato Fabiana Iacozzilli, drammaturga associata al Lincoln Center Directors Lab del Met di New York, con Giusi Merli nel ruolo principale (16 marzo alle 21, Florida).

E ancora “Sid. Fin Qui tutto bene”, monologo per batteria e voce vincitore agli In-box 2023 che è valso al protagonista Alberto Boubakar Malanchino l’Ubu, Miglior attore under 35, ritratto di tutti quei ragazzi che, dalle periferie dell’Occidente, urlano la noia per una vita di desolazione e consumo nel limbo della seconda generazione (8 marzo 21, Florida).

Alla presentazione sono intervenute, tra le altre, la vicesindaca Alessia Bettini, la Capo di Gabinetto della Regione Cristina Manetti, e la presidente della Commissione beni e attività culturali della Regione Cristina Giachi.

