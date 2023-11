’Maestri del lavoro’. Il sindaco incontra i dipendenti premiati

Una occasione per festeggiare chi ha fatto del lavoro una parte importante della vita operando per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più aziende e distinguendosi per perizia, laboriosità, innovazione oltre che per l’impegno nell’istruire le giovani generazioni. Tanto da meritare un riconoscimento. In occasione del centenario dell’istituzione dell’onorificenza dei Maestri del Lavoro, il sindaco Prestini ha voluto incontrare i calenzanesi insigniti del titolo insieme ad Alberto Taiti console metropolitano di Firenze per la Federazione Maestri del Lavoro. All’iniziativa erano presenti i premiati dal 95 al 2023: Mariangela Baroni Ranfagni (Leonardo Spa), Lucia Berti (Spartaco Giovannelli), Giuseppe Bichicchi (Autostrade Spa), Marcello Bongini (Buzzi Unicem Spa), Carlo Chinnici (Mazzoni Trasporti & C. Spa), Giorgio Conti (Conti Tipocolor Spa), Laurentino Menchi (Enel Distribuzione), Paolo Pineti (Buzzi Unicem Spa) insignito proprio quest’anno della Stella del Lavoro e Alighiero Seravalle (Uniloy).