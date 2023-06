Madonna che silenzio c’è ogni giorno

Emanuele Baldi

Se adesso sto cercando di capirti fino in fondo.

E non mi accorgo che rimango troppo solo in mezzo al mondo" cantava Cecco.

Sì perché se Benigni è stato un successo vulcanico, travolgente, spiazzante Nuti è stato al contrario una poesia lenta, un ritmo sincopato che ha seguito i battiti dell’anima di un uomo che ha masticato le sue fragilità e le ha rese arte comica con la sua forza mimica. Ironia e tragedia insieme. Per questo resta. Ma resta, appunto, con il pentagramma che c’ha lasciato in dono. Il suo pensiero lento, profondo, autentico. Non immediato. Nuti e la sua arte sono come un liquore da sorseggiare piano. Con dolcezza, con sorrisi, con malinconie. Ognuno con le sue. Il suo ricordo non è dirompente. Ci accompagnerà invece, a piccoli passi, nel tempo.