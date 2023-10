’Machiavellerie’ da novembre la terza edizione

"La fortuna nelle umane cose" è il filo conduttore della terza edizione del Festival "Machiavellerie". Omaggio del Comune a Machiavelli. La rassegna, dal 3 al 5 novembre, cerca di mettere in luce il legame tra stelle, Machiavelli e Il Principe. Ovvero un modo di leggere in maniera inedita un legame letterario e scientifico tra Machiavelli, gli astri e il libero arbitrio. Un tema focalizzato sulla visione e l’esperienza che l’intellettuale coltivava dell’influenza degli astri sull’esistenza , sul concetto di ‘fortuna’ affrontata nel "Principe". "Machiavellerie" è promossa e ideata dal Comune di San Casciano con il patrocinio e il sostegno di Regione, della Città Metropolitana di Firenze, della Società Agricola Tenuta Machiavelli in collaborazione con Arca Azzurra, Associazione Amici del Museo di Impruneta e San Casciano "Marcello Possenti", Le Vie del Chianti e Amici dei Musei Fiorentini.

AnSet