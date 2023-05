"Ma ora una strategia precisa"

"Speravamo che il blocco non scattasse. Adesso la partita si sposta sugli incentivi". Renzo Nibbi, responsabile per gli autotrasportatori di Confartigianato Firenze è fiducioso verso Palazzo Vecchio, nonostante l’alt che rischia di penalizzare la categoria. "Nei giorni precedenti – spiega – abbiamo parlato con il Comune di Firenze e ci sono state importanti aperture: aspettiamo di essere nuovamente convocati per trovare un punto di caduta". Sul tema interviene anche Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana.

"Davanti a una situazione di emergenza per la salute pubblica – spiega – è chiaro che occorrano azioni immediate anche se non indolori, a patto però che, superata l’emergenza, non diventino permanenti. Se i livelli di inquinanti non diminuiranno, non ci opporremo al divieto di circolazione per i diesel interessati, ma occorre impegno anche dal fronte del pubblico. La soluzione al problema d non può coincidere con un progetto di stop progressivo alla circolazione di alcune tipologie di veicoli in entrata e in uscita dalla città ma basarsi sul potenziamento del trasporto pubblico: autobus locali green, tav, utilizzo dei binari di superficie così liberati per il traffico pendolare sul modello della Rer parigina, completamento del sistema delle tramvie. La transizione ecologica non si realizza dall’oggi al domani, ma ha bisogno di un’attenta pianificazione".