Ma non tuttoil peso siasulla scuola

Cosimo

Ceccuti

Riapre la scuola ed accanto ai consueti problemi in via di soluzione, dalle classi sovraffollate alle carenza di insegnanti, con l’ombra della variante per fortuna più leggera del covid, se ne aggiunge un altro, che richiede l’impegno di tutti: la crescente deriva che sta coinvolgendo sempre più i giovani. Aumenta il numero di quanti interrompono gli studi, l’abuso dei social spinge all’emulazione e alle bravate. L’indifferenza, il rischio di non distinguere il bene dal male, la mancanza della misura, possono avere talora un esito addirittura tragico. Manca la considerazione per il patrimonio culturale: si possono imbrattare le pareti dei musei o le opere d’arte o romperla nell’arrampicarsi per un selfie. Per non parlare dei casi estremi, dalla depressione al ricorso alla droga, alle violenze di vario genere, specie sui più deboli e sulle ragazze, adolescenti. Occorre ricostruire la coscienza civica e il senso di responsabilità, individuale e collettiva, fin dalla prima età, accompagnando i nostri ragazzi e ragazze nelle varie fasi della crescita. I programmi scolastici prevedono solo qualche nozione di educazione civica, spesso annessa alla storia. È bene sia stata reintrodotta la conoscenza della Costituzione, indispensabile per i tanti bambini e studenti che raggiungono l’Italia e debbono inserirsi, ma non è sufficiente. Si tratta di confrontarsi, di formare una coscienza comune, nella consapevolezza dell’interesse di tutti di un corretto comportamento. Non è questa materia prescritta dagli ordinamenti, non c’è nozionismo, né lavaggio di cervello: piuttosto la sensibilità degli insegnanti di coinvolgere gli allievi in una battaglia di civiltà, nel farli sentire importanti nella società in cui vivono. Non tutto il peso deve gravare sulla scuola. La famiglia ha una parte primaria nella formazione e nel processo evolutivo dei figli, ripristinando l’autorevolezza di un tempo e la serenità del dialogo e il reciproco rispetto. Anche il sano associazionismo, soprattutto nel campo dello sport, reca un positivo contributo in termini di inclusività. Sentirsi gruppo, vivere in mezzo agli altri è l’antidoto a una società chiusa priva del sentimento di appartenenza.