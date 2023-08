Ma l’ex cava di Paterno avanza "Abbiamo l’ok definitivo da Roma"

di Nicola Di Renzone

Procede l’iter per l’assegnazione al Comune di Vaglia dei fondi del Pnrr destinati alla bonifica della ex cava di Paterno. Una vera iniezione di fiducia, oltreché di denaro necessario. Spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Riccardo Impallomeni (foto): "Abbiamo ricevuto il testo definitivo dell’accordo tra ministero dell’Ambiente, Regione Toscana ed i Comuni in cui si trovano i siti orfani, tra i quali Vaglia. L’iter amministrativo prevede ora un passaggio in giunta comunale per la delibera di approvazione". In base a questo accordo, si ricorda, a Vaglia arriverebbero sei milioni e 250mila euro. "L’Accordo – aggiunge Impallomeni – sarebbe dovuto arrivare entro febbraio 2022. Si conta perciò un ritardo di 19 mesi, pur rimanendo fisso l’obiettivo temporale del 31 marzo 2026 per il raggiungimento della bonifica di almeno il 70 % della superficie interessata. Ma immagino che in Europa verranno discusse rimodulazioni dei cronoprogrammi".

Il vicesindaco aggiunge poi: "Mi sento in obbligo di ricordare lo stretto rapporto di lavoro e collaborazione con l’Ufficio Bonifiche della Regione. Dove ogni volta che abbiamo bisogno rispondono guidandoci e supportandoci anche moralmente. Dubito sinceramente che senza di loro saremmo arrivati a questo risultato".

Nel frattempo, il prossimo 15 settembre, si riunirà la Conferenza dei servizi che dovrà approvare il piano di caratterizzazione dei rifiuti presenti in cava.